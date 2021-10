Les Lions renversés en lever de rideau

C’est devant une salle comble et beaucoup d’ambiance que les Lions de Trois-Rivières se sont présentés devant leurs partisans pour la toute première fois de leur histoire. Après la présentation des joueurs et la longue et touchante ovation réservée au Madelinois Jean-Guy Talbot – 7 fois champion de la Coupe Stanley -, les deux formations ont pu passer à l’action. Malheureusement, les Lions se sont inclinés 6 à 3.

Les Growlers de Terre-Neuve n’ont pas perdu de temps avant de profiter de la probable nervosité trifluvienne. Gordie Green a déjoué Kevin Poulin à 15 secondes du début de match, aidé de Marcus Power.

Les visiteurs ont contrôlé une bonne partie de la première période, de sorte qu’ils ont doublé leur avant à la 13e minute de jeu alors que le tir de Brennan Kapcheck a semblé échapper à Poulin. L’initiation des Lions s’est poursuivie quelques instants plus tard alors que Marc Johnstone triplait l’avance des siens.

Si les locaux voulaient amorcer la deuxième période du bon pied, ce fut l’inverse. Julien Nantel a écopé d’une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé, heureusement sans conséquence.

À mi-chemin de l’engagement, un revirement en sortie de zone a mené à un surnombre. Tristan Pomerleau a repéré Bobby McMann seul à la gauche de Poulin qu’il allait ensuite battre d’un tir vif.

Le capitaine des Lions, Cédric Montminy, a démontré du caractère quelques instants plus tard. Il n’a pas aimé la mise en échec à ses dépens, voulant ensuite jeter les gants, mais son partenaire n’a jamais voulu danser.

Et le but !!!

Le moment tant attendu est survenu avec 5 minutes à jouer au deuxième vingt. Alexis D’Aoust, le Trifluvien, s’est amené à deux contre un et a opté pour le tir des poignets, ce qui a semblé surprendre le gardien visiteur, Evan Cormier. Il s’agissait ainsi du premier de l’histoire de la concession.

Son but allait donner des ailes aux Lions. Moins de trois minutes plus tard, Shawn St-Amant allait s’échapper à la suite d’une longue passe d’Arsen Khisamutdinov et il a servi toute une feinte à Cormier pour réduire l’écart à 4 à 2.

Ce même D’Aoust a eu une occasion en or en fin de période. Il s’est amené seul devant Cormier, qu’il a couché, avant de lever la rondelle dans sa mitaine.

En 3e

Les Lions sont venus si près de réduire l’écart dès les premiers instants du dernier tiers, mais Evan Cormier a sorti la jambière gauche sur St-Amant, vif comme l’éclair. À la relance générée par cet arrêt, Ryan Chyzowski est venu surprendre Poulin, ce qui redonnait une avance de 3 buts aux visiteurs.

Les Lions ont retiré leur gardien en fin de match et le capitaine Cédric Montminy a marqué sur un retour de lancer de Cam Hillis, réduisant l’écart à 2 buts avec quelque 3 minutes à écouler.

Les visiteurs ont ensuite complété la marque dans un filet désert par l’entremise de Chyzowski.

«On a vu les partisans et les gens de Trois-Rivières en début de match, c’était incroyable. On a vu l’ambiance lorsqu’on a présenté les trois anciens joueurs des Canadiens. J’en ai eu des frissons sur le banc et les joueurs aussi. Bon, je pense que les frissons ont duré trop longtemps», a lancé l’entraîneur chef des Lions, Éric Bélanger, faisant référence au premier but rapide des Growlers.

«Sur le but en début de troisième période, c’est une couverture qu’on est capable de faire dans nos bonnes journées. Je m’attendais vraiment à mieux défensivement et les gars le savent. On va avoir des choses à corriger dès demain. Pour ce qui est du calibre, c’est ce à quoi je m’attendais et les Growlers sont sûrement une des meilleures équipes de la ligue. À seulement dix attaquants, les joueurs jouent beaucoup et j’ai même vu des langues à terre. De l’autre côté, je pense que plusieurs joueurs ont joué ensemble l’an dernier et ça paraissait.»

D’Aoust a quant à lui été appelé à commenter son but, soit le premier dans l’histoire des Lions. «C’est certain que c’était un moment super et l’ambiance était tellement spéciale. Je viens de la région et j’avais beaucoup de parenté et d’amis ce soir, en plus de mes parents qui ne m’avaient pas vu jouer depuis deux ans, environ. C’est sûr que ce but-là est spécial», a-t-il commenté.

«C’était 3 à 0 rapidement et on n’a pas lâché. On a fait de bonnes choses en deuxième période, mais ce n’était pas assez. C’est correct de faire des erreurs, il ne faut juste pas les répéter. On a pas joué de match pré-saison et ça aussi ç’a été difficile», a pour sa part commenté Poulin.

Les deux équipes se retrouveront dès demain, vendredi, toujours en direct de Trois-Rivières. Philippe Desrosiers obtiendra son premier départ devant la cage des Lions.

Jean-François Boucher, la voix des Lions

L’Hebdo Journal a appris que l’animateur de radio d’Énergie 102,3, Jean-François – Jeff – Boucher, a été choisi comme annonceur maison chez les Lions de Trois-Rivières. Il était assis au banc des marqueurs ce soir en guise de formation.

Celui que l’on surnomme Jeff Bou est reconnu pour son animation colorée et dynamique, principalement en ondes les week-ends. Il devrait être derrière le micro dès le deuxième match des Lions, demain soir, face aux Growlers de Terre-Neuve.

Jean-François Boucher porte d’autres chapeaux, dont celui de célébrant.

Une Ville de hockey

Les Lions de Trois-Rivières disputaient leur match inaugural devant une salle comble ce soir. Bien que le pointage ne fut pas celui escompté, les Mauriciens ont eu droit à un très bon spectacle.

L’ambiance était déjà palpable dès mon entrée dans les tout nouveaux couloirs du colisée. Les gens discutaient et riaient déjà de bon de cœur, à gauche, à droite.

L’avant-match s’est ensuite mis en branle, avec une équipe de tambours. La présentation des joueurs fut traditionnelle, correcte. Guillaume Beaudoin, de Bécancour, et Alexis D’Aoust, de Trois-Rivières, sont ceux qui ont probablement eu le plus de frissons à la suite d’un accueil très chaleureux.

Le tout nouveau colisée s’est vraiment enflammé lorsque trois anciens joueurs du Canadien de Montréal ont été appelés sur la patinoire. Tout juste après Réjean Houle, et tout juste avant Léon Rochefort, natif du Cap-de-la-Madeleine, s’est présenté le Madelinois Jean-Guy Talbot, champion de la Coupe Stanley à sept reprises. Il a reçu une ovation digne de ce nom, chaleureuse et touchante, pendant de bonnes minutes.

Les gens ont continué de sourire, tout au long du match et entre les périodes. Ils ont même eu l’espoir qu’il recherchait en début de troisième période lorsque Shawn St-Amant est venu bien près de réduire l’écart à un seul but. Mais bon, les gens sont restés. Ils n’ont pas fui en troisième période, même si les locaux tiraient de l’arrière par trois buts.

Ce soir, j’ai vu un colisée rempli, rempli de gens et joie. Je pense que habitants de la Mauricie ont démontré que les Lions auront du support et que Trois-Rivières pourrait être ville de hockey.