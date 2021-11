Les Lions ont rendez-vous avec le fils de Martin Brodeur

Les Lions de Trois-Rivières ont repris le chemin du Maine, là où ils ont remporté la première victoire historique de la concession par la marque de 2 à 0. Or, ce sera sans Philippe Desrosiers, qui avait réussi le jeu blanc devant la cage dès siens, puisque ce dernier a été rappelé dans la Ligue américaine de hockey (LAH), tout comme le Trifluvien Alexis D’Aoust.

Les Lions (2v-4d) viennent de signer leur première victoire à domicile, face aux Royals de Reading. Ils occupent le 5e rang de la Division Nord. Pour ce qui est des Mariners, c’est aussi un début de saison en dents de scie, eux qui ont remporté 2 de leurs 5 affrontements. Il faudra surveiller l’attaque à cinq des Mariners, elle qui a inscrit 4 buts en 15 occasions (27%), ainsi que son unité défensive, elle qui a écoulé 14 des 15 désavantages numériques (93%) auxquels elle a fait face.

Lewis Zerter-Gossage est le meilleur pointeur de l’équipe avec 6 points en 5 matchs, suivi de Nick Maaster (5 points en 5 matchs). Pascal Laberge et Justin Brazeau ont quant à eux amassé 4 points déjà. Le gardien Jérémy Brodeur, né au New Jersey et fils de Martin Brodeur, connaît un bon début de saison. Il a remporté deux matchs (moyenne de buts alloués à 2,35), et maintenu un taux d’efficacité à .940.

Trois anciens Cataractes de Shawinigan évoluent dans le Maine, soit l’attaquant Cameron Askew, le défenseur Jason Horvath et le gardien de but Zachary Bouthillier.

Pour ce qui est des Lions, l’avantage numérique devra débloquer, lui qui n’a inscrit que 2 buts en 23 occasions. Défensivement, c’est la quasi-perfection. Trois-Rivières est parvenu à écouler 22 de ses 23 infériorités numériques jusqu’à présent.

En attaque, Justin Ducharme et Artem Khisamutdinov ont chacun 4 points en 4 matchs. Olivier Archambault et Shawn St-Amant ont tous deux inscrit deux buts cette saison, tout comme Khisamutdinov.

Trois-Rivières affronte le Maine vendredi, dès 19h, et dimanche, dès 15h. Les hommes d’Éric Bélanger seront de retour à domicile le mercredi 17 novembre, dès 19h, face aux Railers de Worcester (1v-4d).