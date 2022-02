Les Lions ont eu droit à une leçon de hockey

Si les Lions avaient tenu tête aux offensives des Growlers, samedi, au dernier tiers, ce fut plus difficile ce soir alors que les visiteurs ont inscrit pas moins de 4 buts en première période, en route vers un gain de 10 à 3.

Ben Finkelstein a ouvert la marque, dès la cinquième minute de jeu, alors que Terre-Neuve évoluait en supériorité numérique. Puis à mi-chemin de l’engagement, Marc Johnstone a trouvé le fond du filet avant que Jeremy McKenna ne l’imite moins de cinq minutes plus tard. McKenna a servi un lancer du revers qui a semblé surprendre Tristan Bérubé, l’envoyant au repos au profit de Carmine-Anthony Pagliarulo.

Todd Skirving, pour un troisième match de suite, marquait avec moins d’une minute à faire à la période. Les Lions ont enfin pu s’inscrire à la marque alors que le défenseur Hayden Shaw a battu Keith Petruzzelli avec 5 secondes à écouler.

Ce but n’allait malheureusement pas changer le momentum.

Jeremy McKenna, Derian Plouffe et Todd Skirving ont marqué trois buts en moins de trois minutes pour amorcer la deuxième période, ce qui a notamment permis à Éric Bélanger de ramener Bérubé devant le filet.

Les esprits se sont encore échauffés ce soir, avec un pointage de 9 à 3, alors que William Leblanc et Anthony Nellis avaient au préalable marqué pour réduire l’écart. Kevin Auger s’est vu offrir un 10 minutes de pénalité pour croque-en-jambe. Mathieu Brodeur et Nathan Noël ont eux aussi maille à partir, assez que Noël a obtenu un 10 minutes de mauvaise conduite sur la séquence. Par la suite, ce fut au tour de Luke Bafia et Mathieu Gagnon, ce dernier recevant lui aussi un 10 minutes de mauvaise conduite.

Le banc de pénalités étant occupé, les Lions n’avaient plus que six joueurs au banc et trois autres sur la patinoire avec 15 minutes à jouer. Les Growlers se sont alors retrouvés en supériorité 4 contre 3 pendant une minute, et à 5 contre 3 pendant trois minutes. Maurizio Colella a alors inscrit le 5e but des siens en attaque à cinq, le record de la ligue étant de 8 dans une seule rencontre.

Skirving a terminé la rencontre avec un tour du chapeau, Plouffe et McKenna obtenant 2 buts chacun. Noel Hoefenmayer et Mckenna ont connu une soirée de 4 points. Au total, seulement trois joueurs des Growlers n’ont pas obtenu de points ce soir, incluant deux défenseurs.

Les Lions disputeront trois autres matchs à domicile cette semaine, soir mercredi, vendredi et samedi. Mercredi, ce sera le Thunder d’Adirondack qui agira à titre de visiteur, dès 19h.