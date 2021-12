Les Lions ont compris le message d’Éric Bélanger?

Les Lions de Trois-Rivières ont remporté leurs cinq derniers matchs, dont deux de suite où ils ont effectué une remontée de deuxième moitié de match. Force est d’admettre que les joueurs ont compris le message de Coach Bélanger.

Ce dernier s’était drôlement questionné à propos de ses joueurs, à savoir s’il y avait trop de passagers dans l’équipe, et surtout qui était là pour les bonnes raisons. Depuis, la formation trifluvienne a remporté 6 de ses 7 derniers matchs pour se hisser au deuxième rang de la Division Nord.

Non seulement les Lions sont parvenus à balayer la série de trois rencontres face aux Royals de Reading, à Trois-Rivières, mais ils pourraient réserver le même sort aux Everblades de la Floride, demain soir. Rappelons que la Floride n’avait que trois revers en temps réglementaires… en 16 matchs!

Du côté de l’avantage numérique, Trois-Rivières avait connu un début de saison épouvantable. Et bien l’équipe présente maintenant un taux d’efficacité à 23% grâce à ses 13 buts en 57 occasions.

Il faut également se souvenir qu’Alexis D’Aoust avait été laissé de côté, lui qui a inscrit le but gagnant dans les matchs d’hier et avant-hier, en fin de rencontre par surcroît.

Peter Abbandonato (10e pointeur dans la ECHL) s’est emparé du premier rang des pointeurs de l’équipe avec 19 points – dont 7 buts – en 16 matchs. Il est suivi d’Oliver Archambault (17 pts en 16 matchs), d’Anthony Nellis (13 pts en 16 matchs) et de Shawn St-Amant (13 pts en 16 matchs). Justin Ducharme aussi connaît sa part de succès avec 7 buts (et 11 points) en 14 matchs.

Devant le filet, Philippe Desrosiers s’est établi comme étant le gardien #1, lui qui a maintenant 7 victoires au compteur, ce qui lui donne le troisième rang dans la ECHL. Il présente une moyenne de buts alloués à 2,70 (8e rang parmi les gardiens qui ont joué au moins 10 matchs) et un taux d’efficacité de .912 (7ee rang parmi les gardiens qui ont joué au moins 10 matchs).

Rappelons que Trois-Rivières aura trois autres rendez-vous sur la route, les 10, 11 et 12 décembre, cette fois face aux Growlers de Terre-Neuve. Le prochain match à domicile est prévu le 15 décembre, face au Maine, et il mettra la table à une série de six matchs à la maison.