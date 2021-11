Les Lions obtiennent vengeance à Worcester

Les Lions de Trois-Rivières ont compris le message de l’entraîneur-chef Éric Bélanger, ce soir, alors qu’ils se sont offert une très bonne sortie à Worcester. C’est grâce à une poussée de trois buts au deuxième vingt qu’ils se sont dirigés vers une victoire de 4 à 1.

Il n’y a pas eu de but en première période et c’est en grande partie grâce au gardien Philippe Desrosiers. Ce dernier a repoussé les 13 tirs dirigés vers lui.

Il faudra attendre en deuxième période pour voir un premier but dans le match et ce fut rapide. Pierrick Dubé a complété la manœuvre de Peter Abbandonato et d’Olivier Archambault pour ouvrir la marque.

Les locaux ont répliqué, cinq minutes plus tard, gracieuseté de Grant Jozefek. Or, les Lions sont revenus à la charge en inscrivant deux buts en 20 secondes, les deux inscrits par des défenseurs. Mathieu Gagnon a d’abord battu l’ancien gardien de l’Océanic de Rimouski (LHJMQ), Colten Ellis, avant que Mathieu Brodeur ne l’imite ensuite.

Un autre défenseur a mis la main à la pâte en début de troisième tiers. Cette fois, c’est Charles-David Beaudoin qui a creusé l’écart à trois buts avec un filet inscrit en supériorité numérique.

Desrosiers a connu un solide départ, terminant sa soirée de travail avec 28 arrêts.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer demain soir, à Worcester, dès 19h05. Les Lions seront ensuite de retour à domicile mercredi, face aux Royals de Reading.