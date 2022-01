Les Lions de retour le 12 janvier?

Les Lions de Trois-Rivières connaissaient de bons moments avant que la pandémie ne vienne s’interposer. En effet, les hommes d’Éric Bélanger avaient remporté 10 de leurs 12 derniers matchs.

Les Lions ont ensuite vu leurs parties à domicile être reportées, puis ont contracté la COVID-19. Entre temps, ils ont perdu un match dans le Maine et encore hier, neuf noms étaient ajoutés à la liste de protocole en lien avec la COVID-19, soit :

Mathieu Brodeur

Jonathan Joannette

Olivier Galipeau

Nicolas Larivière

Alexis D’Aoust

Darick Louis-Jean

Marc-Antoine Gélinas ( G )

Tristan Bérubé ( G )

Mathieu Brisebois

Éric Bélanger

Alex Cousineau

Tout ce beau monde devrait être rétabli pour le 12 janvier alors que les Lions se rendront à Worcester pour une série de deux matchs. Ensuite, ce sera direction Reading, à nouveau pour une série de deux matchs (21-22 janvier).

Trois-Rivières devrait jouer à Adirondack le 29 janvier, puis dans le Maine le lendemain (30 janvier), avant de finalement rentrer à la maison le 2 février pour une série de trois matchs face aux Mariners du Maine.

Au classement, les Lions occupent toujours le deuxième rang de la Division Nord avec 29 points, soit 3 de plus qu’Adirondack et du Maine. Évidemment, on commence à voir un certain déséquilibre dans le circuit. Trois-Rivières est en arrêt, avec 24 matchs au compteur, tandis que Jacksonville, Utah, Rapid City et la Floride sont rendus à 30. On retrouve également six autres formations qui ont disputé 29 rencontres.

De son côté, Cam Hillis (choix de 3e tour 2018 du Canadien de Montréal) a eu la chance de faire ses débuts avec le grand club alors que la formation de Dominique Ducharme est grandement touchée par les blessures et la COVID-19.