Les Lions auraient souhaité un meilleur scénario

Les Lions de Trois-Rivières étaient de retour à la maison, ce soir, pour entamer une série de trois matchs face aux Mariners du Maine. C’est une dans aréna sans ambiance, les spectateurs n’étant pas admis, que les Lions ont baissé pavillon 3 à 2 aux mains des visiteurs.

Ce qui faisait jaser avant la rencontre était le retour du gardien Mikhail Berdin avec le Moose du Manitoba, les Jets étant en vacances pour 7 jours. Entre-temps, l’ancien cerbère des Lions, Philippe Desrosiers, devenait donc troisième gardien avec le Moose et a été renvoyé vers Trois-Rivières.

Sur la patinoire, les Lions ont eu quelques chances de marquer au premier tiers, mais chaque fois repoussées par le gardien de but Jérémy Brodeur, fils de Martin. Pour ce qui est de son vis-à-vis, Carmine Anthony Pagliarulo, ce fut plus tranquille bien qu’il ait dû se signaler tout près de sa ligne rouge lors d’une supériorité numérique des Mariners, puis en fin de période lors d’une échappée.

Les visiteurs ont frappé tôt lors de la période médiane. Dès la troisième minute de jeu, Nick Master a rejoint Keltie Jeri-Leon devant le filet. Ce dernier n’a pas eu de misère à battre un Pagliarulo en plein déplacement poteau à poteau alors qu’il croyait que Master contournerait le filet avec rondelle.

Les Lions allaient ensuite se buter à Brodeur par la suite jusqu’à ce que Charles-David Beaudoin appuie l’attaque et saute sur un retour judicieux pour créer l’égalité 1 à 1. Or, les visiteurs allaient reprendre les devants pas moins de 2 minutes plus tard alors que Brendan Robbins a été oublié seul dans l’enclave et a offert un bon tir du poignet au #33 des Lions.

Encore une fois, Trois-Rivières allait répondre. Alexis D’Aoust a offert une savante passe à Anthony Nellis, entre deux couvreurs, qui n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière Brodeur pour ramener les deux équipes à la case de départ.

Il faudra attendre à la 7e minute de la troisième période pour revoir un but. C’est l’ancien Cataractes de Shawinigan, Cam Askew, qui s’est d’ailleurs montré très patient avec la rondelle. Il s’est débarrassé du défenseur devant lui, puis a couché Pagliarulo avant de toucher la cible assez aisément.

Les Mariners se sont ensuite accrochés à cette avance, Brodeur terminant sa soirée de travail avec 35 arrêts. Seulement cinq pénalités mineures ont été décernées dans le match.

«On a manqué beaucoup de chances et on n’avait pas de finition. Sur les trois buts, on a fait des erreurs. Sur le premier but, nos deux défenseurs ont été derrière le filet. Sur le deuxième but, c’est un revirement et sur le troisième but, encore un revirement. Les gars avaient l’air fatigué et ils avaient beaucoup moins d’énergie que lors de nos deux derniers matchs sur la route. On a fait beaucoup de voyagement et c’est souvent ça qui arrive lorsqu’on revient d’un long voyage, pour l’avoir vécu moi-même», a commenté Éric Bélanger, pilote des Lions.

«C’était spécial (sans spectateur), même plate. On s’entend parler pas mal plus parler, ça, c’est sûr! On a manqué d’énergie ce soir et c’est dommage, parce que peut-être que nos fans auraient apporté cette énergie-là ce soir.»

Fort à parier que Les Lions auraient souhaité un meilleur scénario pour leur retour à domicile. Les deux équipes auront rendez-vous à nouveau demain, jeudi, même heure, même poste.