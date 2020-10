Les Journées québécoises de la solidarité internationale en mode virtuel

Le Comité de Solidarité de Trois-Rivières a dévoilé sa programmation d’activités des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui auront lieu cette année en format virtuel, du 5 au 14 novembre prochain, sur le thème de la justice migratoire.

La 24e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale permettra de rejoindre le public de la région par le biais de projections, de publications, d’un panel et d’une exposition qui seront gratuitement accessibles en ligne au http://www.cs3r.org/jqsi.

Les migrations: des histoires humaines

En 2019, 79,6 millions de personnes dans le monde, soit 1 personne sur 100, ont été forcées de quitter leur foyer. De ce nombre, 40% étaient des enfants. Derrière cette hausse effarante des migrations forcées, il y a une augmentation des conflits, des désastres naturels et des inégalités mondiales. Il y a aussi le système économique fondé sur l’exploitation des ressources naturelles du Sud qui se fait aux dépens des conditions de vie, des droits humains, de la paix et des écosystèmes des populations du Sud.

Les injustices auxquelles font face les personnes migrantes sont complexes et nombreuses, notamment les violations de droits humains, inégalités et racisme systémique, criminalisation et détention, et exploitation économique et sexuelle.

«La justice migratoire nous amène à poser un regard juste et solidaire sur les réalités vécues par les personnes migrantes, ici comme ailleurs, et à s’assurer que leurs droits soient respectés. C’est pourquoi la justice migratoire considère la migration comme un phénomène profondément humain, a priori possible et positif, plutôt qu’interdit et négatif», peut-on lire via le communiqué officiel.

COVID-19

La pandémie de COVID-19 a aggravé les injustices subies par les personnes migrantes et réfugiées.

«Au Québec, les personnes sans statut ou au statut précaire ont encore un accès restreint ou inexistant aux soins de santé, notamment au test de dépistage du coronavirus. Très nombreuses à travailler dans les industries et services jugés essentiels, les personnes migrantes sont plus à risque de contracter la COVID-19. Bien qu’elles soient frappées durement par la présente crise économique, elles sont généralement exclues des programmes d’aide gouvernementale.»

L’équipe du CS3R, en collaboration avec des partenaires régionaux et provinciaux, a élaboré une programmation variée d’activités, d’outils et d’actions pour sensibiliser et mobiliser le public de la région sur le thème de la justice migratoire.

La Soirée de courts métrages engagés, prévue le 6 novembre, sera diffusée de 19h30 à 21h30 sur le site de Culture Trois-Rivières, partenaire de l’événement. Les P’tites Vues proposent une soirée de courts métrages internationaux qui abordent les thématiques des migrations, de l’engagement social, de l’environnement et l’art engagé.

Le 10 novembre prochain, le film Loin de Bachar sera diffusé dès 19h30 gratuitement et en direct sur la page Facebook de l’Association des organismes en coopération internationale (AQOCI), organisatrice de l’activité. Loin de Bachar trace un portrait tout en nuances d’une famille réfugiée syrienne établie à Montréal, dont le quotidien demeure traversé par une guerre qui ne finit pas. La diffusion sera suivie d’un échange virtuel avec le réalisateur Pascal Sanchez et Muzna Dureid, militante pour la construction de la paix en Syrie.

Le mercredi 11 novembre, vous pourrez assister au Vernissage virtuel de l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois. En présence d’intervenants, de participants et du public, il y aura diffusion de capsules-vidéos présentant quelques-unes des centaines d’œuvres d’art réalisées en 2019-2020. La 9e édition de ce projet d’éducation populaire et d’art engagé a réuni près de 300 participants et participantes des milieux communautaires et scolaires. Inscription obligatoire au https://zoom.us/meeting/register/tJAtf-GorjkjGtPyRudmaSd-L2w85H1ga1Hu

Un panel en ligne, «Les migrations : une histoire de solidarité», sera diffusé par l’AQOCI le 12 novembre dès 16h. Nous pourrons entendre Mme Marie-Claire Rufagari, chercheure et formatrice sur les migrations depuis 25 ans et la Professeure Ndioro Ndiaye, présidente de l’Alliance pour la Migration, le Leadership et le Développement (AMLD). Le tout sera animé par l’artiste La Bronze, porte-parole des JQSI 2020, qui fera également une prestation musicale.

Finalement, du vendredi 13 novembre au 15 novembre, les Mauriciens et Mauriciennes sont invitées à visionner gratuitement le film «Dheepan» qui raconte l’histoire de trois personnes réfugiées tentant de se refaire une nouvelle vie en France après avoir fui la guerre civile dans leur pays d’origine. Inscription obligatoire au https://www.eventbrite.ca/e/billets-diffusion-en-ligne-gratuite-du-long-metrage-dheepan-125333452731

Le Comité de Solidarité de Trois-Rivières (CS3R) a reçu le mandat de coordonner les activités des JQSI en région, puisque l’organisme trifluvien est un leader en ce qui a trait à l’éducation populaire et à la solidarité internationale. Chaque année, plusieurs centaines de personnes assistent aux différentes activités réalisées par le Comité de Solidarité de Trois-Rivières dans le cadre des JQSI. (JC)