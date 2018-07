Les jardins du Sanctuaire inondés d’œuvres d’art

ARTS VISUELS. Les jardins du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap accueilleront pour une deuxième année le Symposium d’arts visuels, les 21 et 22 juillet.

Une soixantaine d’artistes peintres et photographes exposeront leurs œuvres pour l’occasion. Les visiteurs auront l’opportunité de se procurer leurs œuvres coups de cœur, ainsi qu’échanger avec les artistes.

Le samedi, Joan Lefebvre proposera deux performances artistiques et participatives sous le titre «Les gestes visuels». Le lendemain, deux spectacles auront lieu entre 12 h et à 14 h: l’un de Mezzo et Piano (pop-jazz), l’autre sera Alice Bergeron avec son ukulélé.

De leur côté, les enfants pourront être initiés aux arts. Des ateliers portant sur le dessin et l’estampe seront proposés aux jeunes âgés entre 5 et 13 ans. Le dimanche, ils seront initiés au bricolage et à la sculpture. Des activités libres seront aussi proposées pour les enfants en tout temps, dont du maquillage.

En 2017, le Symposium a attiré près de 5000 visiteurs.