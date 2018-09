Les inscriptions de DekHockey Junior sont ouvertes

DEKHOCKEY. Les inscriptions pour la session automne-hiver de DekHockey Junior sont ouvertes, et ce jusqu’au 1er octobre. Les frais sont établis à 150$ pour 15 parties.

Les enfants de 5 à 16 ans sont acceptés. Les parties ont lieu les dimanches matin. Les catégories d’âge ont changé et se présentent ainsi : (5-6-7 ans), (8-9-10 ans), (11-12 ans), (13-16 ans) et (féminin). Le Dek Junior offre du hockey récréatif (amical) et un volet compétitif également.

Un chandail DEK3R est remis à chaque joueur qui peut ensuite le conserver en fin de saison. L’horaire et la composition des équipes se feront au plus tard le vendredi 12 octobre et seront mis en ligne sur le site www.dekhockey3r.com sous l’onglet Dek Junior.

L’horaire sera fait sur un système de rotation des heures (8h-9h-10h-11h et midi). Voici l’équipement obligatoire pour les joueurs: casque avec grille ou visière complète, gants de hockey ou dekhockey, jambières de hockey ou dekhockey et bâton de dekhockey (les bâtons de hockey sont également acceptés).

Vous pourrez passer à la réception du centre de dek intérieur le mercredi 10 octobre ou le jeudi 11 octobre, entre 18h et 21h, pour récupérer le chandail de votre enfant et ainsi éviter la foule du premier dimanche. Sinon, le chandail vous sera remis lors de la première partie.

Un formulaire est également disponible au https://dekhockey3r.com/saison-dek-junior-automne-hiver-2018-2019-15-fr.php

Le premier match de la saison de Dek Junior est prévu pour le dimanche 14 octobre et tous les joueurs inscrits avant le 21 septembre seront éligibles pour le tirage d’un bâton de dekhockey pour la saison d’été 2019.

En terminant, Dek 3r ne peut garantir que toutes les demandes en ce qui concerne les jeunes qui veulent jouer ensemble seront acceptées.