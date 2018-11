Les infirmières entérinent leur entente de principe avec le CIUSSS

Crédit photo : archives

MAURICIE. Le FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec annonce que ses membres ont ratifié l’entente de principe conclue avec le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec à 97,2 %.

Les membres du FIQ-SPSMCQ, soit les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, ont voté lors d’une tournée régionale de rencontres s’échelonnant du 17 octobre à aujourd’hui.

« Nous sommes fières du résultat obtenu et de la confiance de nos membres. Après des mois de négociations, nous avons réussi à avoir des gains majeurs, comme le port d’attache constitutif du poste, une formule pour établir le quantum de vacances estivales, la création de secteurs d’activités cliniques pour que les équipes de travail soient autosuffisantes, la mise en place d’un comité pour maximiser la stabilité des postes tout en diminuant au maximum la mobilité des salariées », explique Nathalie Perron, présidente du FIQ-SPSMCQ.

« Nous sommes maintenant prêtes à travailler avec l’employeur pour concrétiser les mesures négociées et s’assurer qu’elles soient appliquées dans un contexte où les milieux de travail demeurent difficiles. Ces améliorations dans les conditions augmenteront définitivement l’attractivité dans la région », ajoute Nathalie Perron.

Le FIQ-SPSMCQ représente plus de 5 000 professionnelles en soins, soit les infirmières,

infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant sur le territoire de la Mauricie et du

Centre-du-Québec.