Les hospitalisations sont en baisse en Mauricie/Centre-du-Québec

En date du 26 avril, il y a maintenant 1156 (+ 13) personnes d’infectées sur le territoire. On retrouve 936 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 220. Les hospitalisations sont en baisse à 71 (- 7), dont 2 aux soins intensifs.

Toujours selon les dernières statistiques du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, on enregistre 88 décès (+ 2) sur le territoire, dont 41 au CHSLD Laflèche et 10 à celui de Sainte-Tite. En plus de ces deux établissements, il y a maintenant des éclosions au CHSLD Cooke (1 cas), CHSLD Roland-Leclerc (1 cas) et UCDG Cloutier-du Rivage (13 cas).

Stastiques

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1124** 1156** Centre-du-Québec 217 220 MRC d’Arthabaska 17 17 – Victoriaville 9 9 * Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 16 17 – Bécancour 14 15 * Saint-Pierre-les-Becquets MRC Nicolet-Yamaska 9 9 * Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie MRC Drummond 175 177 – Drummondville 139 141 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 11 11 * Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Wickham Mauricie 907 936 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 50 51 – Hérouxville < 5 5 – Saint-Thècle 5 5 – Saint-Tite 34 34 * Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin MRC Des Chenaux 28 30 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 7 8 – Saint-Maurice 11 11 – Saint-Narcisse 8 8 * Batiscan, Saint-Stanislas MRC Maskinongé 175 176 – Louiseville 77 77 – Maskinongé 12 12 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 18 19 – Saint-Paulin 8 8 – Saint-Sévère 5 5 – Yamachiche 20 20 * Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Ursule Shawinigan 276 277 Trois-Rivières 378 402

* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées

** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.