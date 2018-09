COMMUNAUTÉ. Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, ESPACE Mauricie invite la population à assister à la conférence «Les habiletés sociales: un défi à relever!» qui aura lieu le 3 octobre de 19h à 21h au Complexe de La Franciade.

L’événement s’adresse à tous, qu’ils soient parents, grands-parents, professeurs, éducateurs de services de garde ou intervenants dans l’entourage des enfants de 3 à 18 ans. La conférence sera offerte par Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, conférencière et chroniqueuse notamment à l’émission Format Familial.

ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient principalement dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage.

Depuis près de 30 ans, c’est plus de 32 000 enfants et 9 300 adultes qui sont informés et outillés via le programme ESPACE, ici en Mauricie.

Pour assister à la conférence, les gens peuvent se procurer des billets au coût de 5$ chacun, disponible via EventBrite au lien suivant : Conférence Les habiletés sociales.