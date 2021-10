Les Growlers de Terre-Neuve… expulsés de la ville?

Si les Growlers de Terre-Neuve ont connu un bon début de saison sur la glace avec trois victoires face aux Lions de Trois-Rivières, c’est plus difficile hors glace alors que le maire de St John’s devrait suspendre les activités locales de l’équipe lors de sa conférence de presse qui sera tenue à 11h.

Selon l’article du VOCM Saint John, les activités de l’équipe seront suspendues au Mile One Center puisque les employés de l’aréna ne sont plus confortables avec la gestion de l’équipe. La Ville et les Growlers seraient en conflit depuis un bon bout déjà.

Le président de Deacon Sports and Entertainment, Dean MacDonald, serait déjà à chercher un autre lieu pour établir l’équipe alors que l’ouverture locale était prévue pour la semaine prochaine.

MacDonald venait se signer une nouvelle entente de trois ans avec St John’s. Ce dernier est également le propriétaire des Lions de Trois-Rivières.