Les frères Dumoulin et Camirand à la conquête de l’Ouest

Crédit photo : Photo Matthew Murnaghan

COURSE AUTOMOBILE. Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin prennent la route vers l’Ouest canadien pour les trois épreuves qui signeront la mi-saison de la série NARCAR Pinty’s.

Au programme de la semaine: deux épreuves sur le circuit ovale du Wyant Group Raceway en Saskatchewan (25 juillet) et une course sur le circuit du Edmonton International Raceway (28 juillet).

«Le départ dans l’Ouest signifie en route vers la victoire. Nous avions une très bonne voiture à l’Autodrome Chaudière, toutefois, la course a été écourtée et nous souhaitons terminer ce que nous avons commencé. Un championnat se gagne avec constance et nous sommes conscients des enjeux», souligne Louis-Philippe Dumoulin.

De son côté, Jean-François Dumoulin a signé son premier podium de la saison lors du Grand Prix Pinty’s à Toronto. Il occupe présentement le 11e rang au classement.

Camirand vise le haut du classement

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand, souhaite profiter des trois courses à l’horaire pour gagner des échelons au classement général.

«Ce voyage très important chaque année. L’an dernier, c’est là que l’éventuel champion a pris la tête du classement, et c’est ce qui a donné le ton au reste de la saison. Après ces courses, on aura la moitié de la saison dans les livres», mentionne Camirand qui figure en troisième position du classement avec ses deux Top-5 en quatre courses.