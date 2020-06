Les finissants du Collège Marie-de-l’Incarnation récompensés

Le Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI) accueillera, le 20 juin prochain, les finissants de la promotion 2019-2020. C’est dans le cadre d’un parcours à travers le Collège qu’ils pourront revivre les meilleurs moments de leur passage au CMI.

Avec des mesures sanitaires strictes et un souci du respect des demandes de la Santé publique, les élèves de la 5e secondaire viendront un à un à l’école afin de récupérer leur album, participer à la traditionnelle capsule temporelle, signer un chandail souvenir pour le Collège, voir la mosaïque des finissants et recevoir leur attestation d’études secondaires.

Le Collège Marie-de-l’Incarnation a conservé un lien avec le comité organisateur du bal afin d’organiser cette journée à la hauteur des attentes de nos élèves. C’est vêtu de leur uniforme, pour une dernière fois, qu’ils arpenteront les corridors du Collège pour revoir leurs enseignants et pour fièrement porter une toge et un mortier. Photos officielles avec leur famille, surprises et souvenirs inoubliables seront au rendez-vous.

Cette cérémonie sera marquée par la présence de Valérie Renaud-Martin, ancienne du Collège et représentante de la Ville de Trois-Rivières, ainsi que de Louise Charbonneau, députée fédérale de Trois-Rivières. Les élèves finissants recevront un certificat de la part de la Chambre des communes afin de souligner leur résilience face à la situation actuelle et pour souligner leur passage au secondaire.

