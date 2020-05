Les finances personnelles, au-delà des chiffres…

Marie accompagne son père dans la maladie en tant que proche aidante depuis près de deux ans. Étant l’aînée de la famille et infirmière de profession, il était tout naturel pour elle de prendre cette responsabilité. Elle jongle alors avec son travail, sa famille, les nombreux rendez-vous à l’hôpital et les soins de son père.

Suite au décès de sa mère, à l’automne 2019, Marie doit prendre en charge la gestion du budget de son père. Plusieurs comptes courants étaient en retard et quelques dettes devaient être remboursées. Marie ne savait pas trop par où commencer et elle se sentait dépassée. C’est en voyant son stress devant la situation qu’un membre de son groupe de soutien aux proches aidants lui a conseillé de prendre contact avec le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie.

En effet, le CIBES de la Mauricie est un organisme sans but lucratif qui accompagne les gens vivant des difficultés budgétaires et d’endettement. Notre service de consultation budgétaire est gratuit et confidentiel.

Dès son premier appel, Marie a discuté avec l’une de nos conseillères budgétaires qui a été en mesure de bien évaluer sa situation et cibler ses besoins. Notre équipe est chaleureuse et nous adoptons une approche respectueuse, sans jugement sur les choix, les priorités et les valeurs.

Nous avons proposé à Marie de nombreux outils pour simplifier la gestion des finances et stabiliser la situation. Après seulement 2 rencontres, le budget du père de Marie était équilibré et très facile à appliquer au jour le jour.

Marie nous a raconté se sentir en confiance avec notre équipe et souhaite maintenant prendre un rendez-vous avec nous pour son propre budget.

Malgré la COVID-19, notre équipe est là pour vous :

CIBES de la Mauricie

Trois-Rivières : 819 378-7888

Shawinigan : 819 536-4438

Site web : https://cibes-mauricie.ca/

Courriel : info@cibes-mauricie.ca

Facebook : https://www.facebook.com/cibesmauricie/

Texte écrit par Jisanne Béland, conseillère budgétaire au CIBES de la Mauricie.

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org