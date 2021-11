Les Fêtes 2021 sans Opération Nez rouge

Pour une deuxième année consécutive, Opération Nez rouge fera relâche dans la région de Trois-Rivières, qui desservait également la région de Louiseville. Sachez que la décision avait été prise au début du mois d’octobre, donc un mois avant que le premier ministre François Legault annonce une série d’assouplissements en ce qui a trait aux bars et aux restaurants.

Évidemment, le contexte sanitaire était au cœur de la décision du conseil d’administration.

« La décision a été dure à prendre et après un long consensus, on a décidé de passer notre tour. On couvre beaucoup de territoire, soit celui de Trois-Rivières jusqu’à Saint-Étienne-des-Grès. On avait aussi une centrale satellite à Louiseville et on travaille de concert avec Nicolet également alors il nous arrivait d’aller sur la Rive-Sud », lance Mylène Bélanger, coordonnatrice d’Opération Nez rouge de Trois-Rivières depuis 2009.

« Il faut surtout comprendre qu’on a pris notre décision avant que le gouvernement annonce qu’il rouvrait les bars et les restaurants. On a pris la décision au début du mois d’octobre alors on se voyait mal de reculer. De plus, notre centrale est située aux Estacades et on regarde ce qui se passe à l’école Marie-Leneuf présentement, on se voyait mal devoir arrêter pendant deux semaines en cas d’éclosion à la COVID-19. C’est vraiment une question de logistique qui nous a menés vers cette décision. »

L’Opération Nez rouge est régie par le ministère de transports et la présentation du passeport vaccinal n’était pas obligatoire, ni les plexiglas dans la voiture. Le port de lunettes était exigé au départ, mais cette restriction est également tombée au fil du temps.

« Une campagne normale d’Opération Nez rouge est déjà énormément de travail alors si on doit rajouter une charge de travail pour, en plus, avoir moins de clients, le jeu en valait-il vraiment la chandelle? On se demandait aussi si les clients allaient répondre à nos exigences parce qu’une bonne partie de nos revenus provient de nos raccompagnements. Lorsque la décision a été prise, on se disait qu’on aurait peu de raccompagnements de bar, peu de partys de Noël et peu de restaurants. On pensait avoir une grande majorité de raccompagnements à domicile, ce qui n’est pas vraiment notre clientèle habituelle », ajoute Mme Bélanger.

« Par contre, je lève mon chapeau à mes voisins (Nicolet et Shawinigan) de vouloir quand même le faire cette année. Je vais aussi lancer des invitations à mes bénévoles de se disperser chez nos voisins s’ils veulent le faire et je les invite fortement à le faire. Je vais être là aussi pour les aider », conclut-elle.

Il n’y aura pas d’Opération Nez rouge non plus dans la MRC de Mékinac cette année. La coordonnatrice du service de raccompagnement, Manon Hamelin, a expliqué que le déploiement de ce service de grande ampleur est dépendant du contexte sanitaire et que les règles actuelles, bien qu’assouplies, sont encore trop contraignantes.

Vous aimeriez être bénévole encore cette année? Opération Nez rouge Trois-Rivières peut vous diriger vers nos voisins de Nicolet ou Shawinigan via le operationnezrouge.com.