Les Estacades tirent leur épingle du jeu contre les Albatros

En action hier au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) contre les Albatros du Collège Notre-Dame (Rivière-du-Loup), les Estacades ont d’abord blanchi leurs adversaires 2-0 pour ensuite soutirer in extremis un verdict nul de 3-3.

Dans le premier duel, les joueurs de Rémi Royer ont connu un bon match, affichant une plus grande intensité. Les deux équipes ont démontré un niveau de compétition plus élevé qu’en début de camp. Le travail des séances d’entraînement commence à porter fruits. Le blanchissage a été inscrit au dossier de Benoit Forget, ce dernier bloquant 11 lancers. Offensivement, Jasen Desruisseaux s’est chargé des deux filets des gagnants.

Lors du second duel, les jeunes estacades ont pensé beaucoup plus offensive que défensive. Tout comme au premier match, le jeu de passes a semblé satisfaire le coach. Rémi Royer a souligné le calme et l’acharnement de ses protégés en fin de match.

Tirant de l’arrière par un but, une superbe passe de Trystan-Félix Tremblay, placé derrière le filet, à Evan Courtois, a permis aux locaux d’égaliser le pointage avec seulement trente-quatre au cadran, à la grande satisfaction de ses coéquipiers. À son deuxième match en camp d’entraînement, Étienne Gélinas a cédé trois fois en 13 occasions.

Les Estacades seront de nouveau en action ce soir au CSAD avec la visite des Lions du Lac St-Louis.