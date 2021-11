Les Estacades se paient un festin offensif

Les Estacades de Trois-Rivières reprenaient du service ce week-end et ce fut un franc succès. Ils ont réalisé un sans-faute face à Saint-Eustache avec une victoire de 7 à 0.

Les Vikings auront été dans le coup pendant 13 minutes avant qu’Éliott Robert ne vienne tromper la vigilance d’Eliot Seguin-Lescarbeau, toujours avant que William Dumais ne l’imite 62 secondes plus tard.

Les Estacades ont repris là où il avait laissé alors que Robert a inscrit son deuxième but du match dès la 27e seconde de jeu. Puis à mi-chemin dans le match, Alexis Beaulac a chassé Seguin-Lescarbeau avec son deuxième but de la saison, et Félix Ouellet battait Zach Pelletier moins de deux minutes plus tard, lui souhaitant alors la bienvenue.

Trois-Rivières menait 5 à 0 après 40 minutes de jeu.

Evan Courtois, dès la 29e seconde, et Benjamin Brunelle, à la 8e minute de jeu, sont venus compléter le festival offensif.

C’est le gardien de but Félix Hamel (troisième étoile) qui a été crédité du jeu blanc, lui qui a fait face à 24 lancers. Frédéric Deschênes, avec trois passes, a hérité de la première étoile. Benjamin Brunelle (1 but et 2 aides) a quant à lui reçu la deuxième étoile.

Trois-Rivières sera de retour en action samedi, dès 13h30, à Lévis. Dimanche, c’est le Séminaire Saint-François qui sera en visite au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins, également sur le coup de 13h30.