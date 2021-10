Les Estacades récoltent 3 points sur 4

Les Estacades de Trois-Rivières ont débuté le week-end du bon pied avec un gain de 3 à 1 à Rivière-du-Loup. Puis lors du deuxième duel, les Chevaliers de Lévis sont venus battre Trois-Rivières, au CSAD, en surtemps.

Le duel à Rivière-du-Loup aurait pu être trompeur pour les Estacades, l’adversaire occupant le treizième rang du classement général.

« Ce fut une victoire travaillée sur la route », de commenter coach Royer à la suite du match. « Notre formation jouait de mieux en mieux alors que le match se déroulait. On a été solide en désavantage et notre gardien (Alexis Cournoyer) a été efficace. Il s’est battu jusqu’à la fin, sans jamais relâcher. »

Les trois buteurs des Estacades ont été Benjamin Brunelle, Louka Bélanger (en avantage numérique) et Louis-Charles Plourde. Alexis Cournoyer a bloqué 31 lancers, se méritant son deuxième gain cette saison.

À la maison

Dans le deuxième affrontement du week-end, les Chevaliers ont, dès le départ, démontré leur grande vitesse et un beau jeu collectif alors que les Estacades ont offert une performance axée sur le travail et l’acharnement sur l’ensemble du deux cents pieds. C’est un but d’Elliot Simard, en fin de prolongation, qui a donné la victoire aux Chevaliers au pointage de 2 à 1.

L’étoile du match est sans équivoque revenue au gardien des Estacades Félix Hamel qui s’est illustré en stoppant plusieurs dangereuses attaques de l’ennemi. Aux yeux des entraîneurs, les joueurs n’ont aucune excuse à invoquer la fatigue pour expliquer la défaite puisqu’ils ont eu leurs chances de marquer, mais en vain.

C’est le capitaine Evan Courtois (7e) qui avait ouvert la marque tôt en deuxième à la suite passe savante de William Dumais. Après le match, coach Royer n’avait que d’éloges envers William Dumais. « Il est un exemple de constance, un vrai Estacade, qui suit l’exemple de son capitaine », a-t-il laissé tomber.

« Notre effort collectif a été très bon et on va grandir ensemble face à l’adversité. On va se remettre au travail cette semaine. Les joueurs méritent un repos d’entraînement après sept heures d’autobus, vendredi, dans le Bas-du-Fleuve, et deux matchs en moins de vingt-quatre heures. »

Les Estacades (5-1-1) disputeront leurs prochains matchs à domicile les 6 et 7 novembre, face aux Forestiers d’Amos. D’ici là, ils seront sur la route pour six rencontres (Lac St-Louis, Jonquière, Rivière-du-Loup, Magog, Collège Esther-Blondin et Lévis).