Les Estacades ne font qu’une bouchée des Forestiers… à deux reprises!

MIDGET AAA. Les Estacades de Trois-Rivières ont complètement dominé les Forestiers d’Amos ce week-end. Après une victoire convaincante de 7 à 3 ce samedi, c’est sans difficulté qu’ils ont de nouveau écrasé les Forestiers au pointage de 9 à 1 dimanche.

Trois-Rivières pointe au 6e rang du classement général avec un dossier de 3 gains, 1 revers et 1 revers en surtemps.

Face aux Forestiers, Tomy St-Amand a mené l’attaque trifluvienne avec trois buts et une aide. Zachary Gravel (deux buts et une aide), Zachary Bolduc, Alexandre Parent, Anthony Bédard et Tommy Luneau, avec un but chacun ont complété la marque. Notons au passage les trois aides récoltées par Loris Rafanomezantsoa.

Olivier Leclair a connu un match tranquille devant le filet, n’étant dérangé qu’en 8 occasions seulement.

Le pointage indique bien la totale domination des Estacades. L’entraîneur Frédéric Lavoie se disait «très satisfait de sa troupe lors du week-end». Il n’est pas surprenant que les Estacades aient dominé 16 à 4 au pointage lorsqu’on regarde le tableau des tirs au but, soit 84 à 20.

Efficacité en avantages numériques : 2 en 5

Efficacité en désavantages numériques : 5 en 5

À sens unique samedi également



C’est par un pointage de 7 à 3 en faveur des Estacades que le match s’est complété, samedi soir, également face aux Forestiers.

Les deux équipes ont joué une première de jeu parfois erratique. Un seul but fut marqué, par les Forestiers, sur un tir de l’enclave. Mais ce fut toute autre chose quant au reste de la partie.

En deuxième période, il y a eu nette domination des Estacades qui ont présenté une offensive avec beaucoup plus de rapidité, bombardant le gardien amossois de 19 tirs contre seulement 4 en direction d’Alex Giroux. Après 40 minutes de jeu, le total des lancers indiquait 27 à 7 en faveur des Estacades qui étaient en avance 4 à 2.

En troisième période, les joueurs de Frédéric Lavoie ont repris leur tempo du deuxième vingt en enfilant trois autres filets consécutifs.

Pas moins de 10 joueurs différents ont récolté au moins un point du côté des Estacades. Zachary Gravel (2B), Miguel Tourigny (3A), Tomy St-Amand (1B-1A), Nicolas Beauvilliers (1B-1A), Anthony Bédard (1B), Alex Landry (1B), Maxime Pellerin (1B), Xavier Fillion (1A) et Daryk Plouffe-Dubé (1A) se sont notamment illustrés.

Devant le filet, Alex Giroux a passé une soirée plutôt tranquille recevant 12 lancers, pendant que ses coéquipiers tiraient 40 fois

Le prochain match local de la formation trifluvienne aura lieu ce dimanche 23 septembre à 13h face aux Élites de Jonquière. (JC)