Les Estacades l’emportent face au Collège Esther-Blondin

Les Estacades de Trois-Rivières recevaient le Collège Esther-Blondin samedi et ils n’ont fait qu’une bouchée des visiteurs en termes de possession de rondelle, comme en font foi les 36 lancers contre 13. Ce fut plus serré au pointage, mais ils ont gagné 4 à 2. Ce fut différent dimanche alors que cette fois, Jonquière est venu surprendre la formation trifluvienne au pointage de 4 à 2.

Après une première période sans but, samedi, le Phénix s’est forgé une avance de deux buts lors de la période médiane alors que Adam Fortier-Gagnon et Mathis Baril ont marqué en l’espace d’une minute et cinq secondes. Or, Louis-Charles Plourde s’est occupé de réduire l’écart en fin de période avec son 8e but de la saison, cette fois en supériorité numérique.

Ce même Plourde est venu créer l’égalité à la 6e minute du dernier tiers, à nouveau aidé de Félix Lacerte. Plourde allait ensuite préparer le 10e but de la saison de Lacerte à la 12e minute de jeu, donnant l’avance aux locaux. Benjamin Brunelle a ensuite cloué le cercueil des visiteurs en fin de troisième période, avant même qu’ils puissent retirer le gardien Mathys Fernandez.

C’est Félix Hamel qui a hérité de la victoire, ne faisant face qu’à 13 lancers.

Dimanche…

Le lendemain, ce sont les Élites de Jonquière qui étaient de passage au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. On se dirigeait vers deux périodes sans but avant qu’Élliott Goudreau, avec son 6e but cette saison, ne surprenne Alexis Cournoyer avec 36 secondes à faire au cadran.

Trois-Rivières a créé l’égalité 1 à 1 en début de troisième période par l’entremise d’Alexis Beaulac, mais Henri Desbiens redonnait l’avance à Jonquière moins d’une minute plus tard. Charles-Antoine Beauregard est ensuite venu doubler l’avance des visiteurs dès la 6e minute de jeu.

Félix Ouellet a ravivé les espoirs avec moins de deux minutes à jouer alors qu’il a réduit l’écart à 3 à 2. Cependant, Beauregard est venu compléter la marque dans un filet désert. Cournoyer n’a fait face qu’à 19 tirs, alors qu’Émile Pagé a repoussé 30 rondelles dans la victoire.

Trois-Rivières occupe toujours le deuxième rang de la Division Thaï Zone avec 34 points, soit 11 de moins que Lévis. Pour Jonquière, il s’agissait que d’une 4e victoire cette saison.

Les estacades disputeront leur prochain match ce mercredi, face au Blizzard St-François. Ils seront de retour à domicile vendredi, dès 19h, face à St-Eustache.