Les Estacades l’emportent en fusillade

Crédit photo : Photo courtoisie

MIDGET AAA. Pour un deuxième dimanche consécutif, les Estacades prenaient la route pour un long périple. Ils sont revenus de Jonquière avec un gain de 3 à 2 en fusillade.

Les commentaires de Frédéric Lavoie étaient des plus explicites. «Ce fut une très bonne performance d’équipe sur la route. Les gars ont pu garder la game simple, tout en ayant un bon départ.»

Zachary Bolduc (4e) et Maxime Pellerin (6) ont touché la cible en temps régulier. À la quatrième vague de la fusillade, Nicholas Beauvilliers a porté le coup de grâce aux Élites en déjouant le gardien adverse.

Soulignons le bon travail des unités spéciales, l’avantage numérique ayant produit une fois en cinq occasions pendant que les forces utilisées en désavantages numériques ont été parfaites en trois occasions.

Les Estacades joueront leur prochain match dimanche face aux Chevaliers, à Lévis. Il s’agira d’un bon test pour les Estacades, les Chevaliers n’ayant toujours pas subi la défaite en quatorze matchs.

Autre victoire de 3 à 2

Ayant renversés les Albatros 8 à 0 dimanche dernier, les hommes de Frédéric Lavoie ont laissé paraître que les choses seraient tout aussi facile pour un deuxième consécutif contre le Collège Notre-Dame.

Dès les premiers instants du match, les Estacades donnent le ton au match utilisant vitesse et travail permettant à Maxime Pellerin (5e) d’ouvrir la marque. Les Albatros ont répliqué rapidement, menant 2 à 1 après une période.

Le message des entraîneurs a porté fruit, car les Estacades sont revenus en plus ardents et plus intenses en deuxième période. Il a fallu une solide performance du gardien louperivois, qui a maintes fois, est venu limiter les dégâts face aux attaques répétées, bloquant 16 des 17 tirs dirigés vers lui. Même si les Albatros n’ont lancé que 4 fois contre le cerbère trifluvien, c’était l’égalité 2 à 2 après 40 minutes grâce au 4e filet de la saison de Daryk Plouffe-Dubé.

En troisième période, les efforts déployés des locaux ont porté fruit. Un tir précis de la ligne bleue de Loris Rafanomezantsoa procurait une avance aux Estacades. Ce fut suffisant pour l’emporter 3 à 2.

Devant le filet Alexis Giroux n’a pas été très occupé, les Albatros dirigeant seulement 11 lancers. (Source: Luc Martel, Estacades)