Les Estacades lancent un message

La structure hockey des Estacades de la Mauricie a lancé un message via les réseaux sociaux, sous le thème « On veut jouer ».

On peut y lire:

« Depuis deux ans, les joueurs des Estacades ont fait des sacrifices, se sont fait vacciner, ont fait preuve de résilience et ont suivi toutes les règles qui leur étaient imposées. Mais à l’heure actuelle, les jeunes cherchent des réponses.

« Quand allons-nous jouer ? »

En tant qu’entraîneur, modèle et bon père de famille, nous n’avons plus de réponse pour eux. Et malheureusement, personne ne semble pouvoir nous donner l’heure juste.

Certes, nous pouvons pratiquer, mais rien ne remplace les parties. Le hockey est une passion et les jeunes sont passionnés par la « game ». Nos joueurs savent qu’ils doivent pratiquer pour s’améliorer, mais rien ne peut remplacer les parties la fin de semaine. Présentement, dans quel but s’améliore-t-il? Le sport collectif, c’est plus que pratiquer ou jouer entre amis à la patinoire du coin. C’est l’intensité, la camaraderie, les victoires, les échecs et la discipline qui façonnent les adultes de demain.

Depuis deux ans, Hockey Québec est la fédération de hockey qui a été arrêté le plus longtemps sur la planète. Peu importe les mesures, il est maintenant temps d’agir et de laisser les enfants jouer au hockey. Il est temps de jouer, on veut jouer! »