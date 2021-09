Les Estacades de Trois-Rivières amorcent la saison du bon pied

Les Estacades de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, ont officiellement présenté leur formation aux médias alors qu’ils avaient déjà remporté 4 de leurs 5 premiers affrontements. L’équipe, composée de plusieurs recrues, aura Evan Courtois au poste de capitaine et un tout nouveau duo de gardiens de but en Félix Hamel et Alexis Cournoyer.

« On ne s’est pas fixé d’objectif à long terme. On ne parle même pas de victoire ou de défaite. On veut être dur à jouer contre et on veut gagner nos bagarres. S’il y a 130 bagarres pour la rondelle dans un match, on veut être en haut de 60% et jusqu’à présent, on est là-dedans. Notre avantage numérique a bien fait, sans même la pratiquer. On a mis l’accent sur le désavantage numérique pour le moment », confie Rémi Royer, entraîneur-chef des Estacades.

« Présentement, tout le monde joue à toutes les positions. On a dit au joueur qu’on se donnait dix matchs pour évaluer qui va prendre quoi comme chaise. Pour l’instant, nos temps de glace sont égaux et je pense que les joueurs aiment bien ça. On va commencer à leur attribuer des rôles un petit peu plus précis par la suite. »

L’équipe compte 16 nouveaux joueurs provenant de ses deux structures intégrées, soit dix joueurs du Midget Espoir, cinq joueurs du M15 Élite et un joueur du M18 LHPS.

« Nos joueurs n’ont pas joué l’an dernier alors c’est dur pour eux, mais ils sont tous dans le même bateau. La COVID-19 aura du positif physiquement, par contre, parce que les joueurs se sont entraînés davantage. On a des joueurs qui ont pris 17 lbs, sans prendre de gras. Pourquoi? Parce qu’il n’y avait pas de match les week-ends. Les gars continuaient de s’entraîner alors je crois qu’ils sont plus forts et plus en forme », ajoute Coach Royer.

« Coté niveau de jeu, on va voir le niveau de jeu de la ligue monter après le Challenge et on va voir où on se situe rendu-là. On va pouvoir comparer notre progression en regardant les autres équipes. »

Du sang nouveau

La formation trifluvienne a élu Evan Courtois (repêché en 4e ronde par les Cataractes de Shawinigan) au poste de capitaine. Eliott Robert, Louka Bélanger et Benjamin Brunelle occuperont quant à eux un poste d’assistant-capitaine. D’ailleurs, Courtois connait tout un début de saison, lui qui a déjà inscrit 6 buts. Félix Lacerte a lui aussi 6 buts au compteur, ce qui veut dire que les deux comparses possèdent 12 des 21 buts de l’équipe.

« C’est sûr c’est un honneur pour moi d’occuper ce rôle. On a plusieurs leaders cette année alors ça regarde très bien. On va avoir une équipe jeune, mais qui va se présenter à chaque soir et qui va se concentrer sur 200 pieds. De mon côté, je veux montrer aux jeunes comment ça fonctionne ici et les épauler, en plus des aider à grandir dans notre organisation », a-t-il témoigné.

Devant le filet, Coach Royer se dit en très grande confiance avec Félix Hamel (3 victoires en 3 sorties/ Moyenne de buts alloués à 3,00) et Alexis Cournoyer (1 gain-1 revers/ 4,00). Ayant débuté la saison 2020-2021 au niveau Midget Espoir, le jeune Hamel avait rejoint les Estacades à la conclusion de la période de transactions de la LHJMQ à la suite du départ du vétéran gardien Vincent Filion pour Moncton.

« J’aime beaucoup mon duo de gardiens. Félix (Hamel) est super confiant devant son filet et il donne confiance au joueur de la glace », lance-t-il.

« On a le petit Cournoyer qui met de la vie, qui est vif, qui est le fun et qui jase. Il va s’améliorer. Il a grandi beaucoup dernièrement et c’est le fun de voir ça. Il avait fait un très bon camp l’an dernier et un autre très bon camp cette année. On a été obligé de l’envoyer dans la gueule du loup en début de saison, à Saint-Eustache, parce que Félix (Hamel) était à Baie-Comeau. Il a quand même très bien fait, mais Saint-Eustache possède une très grosse offensive. Il a l’attitude pour s’améliorer. »