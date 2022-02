Les Estacades célèbrent le retour au jeu avec trois victoires

Victorieux les 16 et 18 février, les Estacades de Trois-Rivières ont poursuivi sur leur séquence hier en disposant de Gatineau, chez eux. Félix Hamel, qui s’est mérité la première étoile, a repoussé 29 des 30 tirs dirigés vers lui pendant que Benjamin Brunelle amassait 1 but et 1 aide.

Evan Courtois, avec son 18e but cette saison, avait ouvert la marque en première période. Seul Éliott Robert, avec son 7e, va faire bouger les cordages lors de la période médiane, doublant l’avance la formation trifluvienne. Pendant ce temps, Hamel avait déjà 22 arrêts au compteur devant son filet.

Thomas Larouche va redonner espoir aux siens avec un peu moins de deux minutes à faire au match. Or, Brunelle est venu sceller l’issu du match dans un filet désert.

Mercredi

Mercredi dernier, c’était soir de retour au jeu pour les Estacades et les Chevaliers de Lévis, premier au classement général, étaient les visiteurs. La longue pause ayant laissé des traces, les deux équipes ont offert du jeu quelque peu incohérent dans l’ensemble, notamment sur l’exécution des passes et le synchronisme faisant défaut, malgré un match rapide.

Les Estacades ont vu Thomas Paquet créer l’égalité 1 à 1 en troisième période. Félix Lacerte, avec son 14e but de la saison, a procuré la victoire à Trois-Rivières lors de la période de prolongation. Le match fut interminable en matière de rénovations des baies vitrées. En trois occasions, il a dû être interrompu à la suite de bris des amarres tenant les baies vitrées.

L’entraîneur-chef des Estacades, Rémi Royer, a souligné l’excellent travail de ses joueurs qui ont su bien contrer la grande force des Chevaliers, soit leur grande vitesse en attaque. « Avec quatre des dix meilleurs marqueurs de la ligue, c’est une puissance offensive dangereuse. Les gars avaient un bon bâton ce soir, ils ont bloqué beaucoup de tirs. Pour un retour en action, les deux gardiens (Félix Hamel pour les Estacades et Samuel St-Hilaire pour Lévis) ont été très solides devant leur filet », a-t-il commenté.

Le gardien des Estacades s’est dressé devant 38 des 39 lancers effectués vers.

Vendredi

Ce n’est pas une importante bordée de neige qui allait ralentir les ardeurs des Estacades dans leur longue randonnée dans le Bas-du-Fleuve. Au contraire, ils ont souligné le tout avec une victoire de 6 à 3 face au Collège Notre-Dame.

Bien que les paysages soient particulièrement beaux en hiver, ce n’est jamais facile de jouer à Rivière-du-Loup. « Je suis content de l’effort et de la patience que nos joueurs ont eue ce soir. CND sont forts et ils jouent physique et ça paraissait vraiment en première période. Très solide défensivement, il excelle pour fermer le jeu efficacement en zone centrale », a laissé tomber coach Royer.

Le filet avait été confié à Alexis Cournoyer et il ne semblait pas trop rouillé. L’offensive des gagnants a été dirigée par Louis-Charles Plourde (13e/14e), William Dumais (6e), Édouard Vincent (2e), Félix Lacerte (15e) et Thomas Gagnon (3e).

Prochains matchs

Les Estacades seront à nouveau du côté de Saint-Hyacinthe, le 23 février, avant de revenir à la maison le vendredi 25 février face aux Élites de Jonquière.