Les Estacades baissent pavillon à Lévis

Les Estacades de Trois-Rivières ne disputaient qu’un match ce week-end, mais la tâche s’annonçait colossale pour les joueurs de Rémi Royer. Ils ont finalement perdu aux mains des Commandeurs de Lévis (14 victoires et 2 revers) au pointage de 5 à 3.

Ce sont les Estacades qui ont ouvert la marque dans la rencontre alors que Mathis Guévin a battu le gardien Simon Boucher dès la quatrième minute de jeu. Or, les locaux allaient créer l’égalité quelque cinq minutes plus tard alors que Thomas Paquet a marqué en infériorité numérique.

La deuxième moitié de la période médiane a ensuite échappé aux Estacades. Eliott Simard a inscrit son 14e but de la saison à mi-chemin de l’engagement, tandis que Xavier Daigle trouvait lui aussi le fond du filet cinq minutes plus tard pour donner une avance de deux buts aux siens.

Trois-Rivières n’a jamais abandonné en montrant beaucoup d’adversité en troisième période. Cédric Tardif est parvenu à battre le gardien des locaux pour réduire l’écart à un seul but avec moins de 8 minutes à écouler. Puis 4 minutes plus tard, Louis-Charles Plourde ramenait les deux équipes à la case départ, en avantage numérique.

Malheureusement pour la troupe de Rémi Royer, Simard est venu inscrire son deuxième but du match en battant Félix Hamel alors qu’il ne restait qu’une minute et six secondes à faire au match. Olivier Houde est ensuite venu fermer les livres dans un filet désert. Simard, Houde et Thomas Paquet ont obtenu trois points chacun dans la victoire.

Les Estacades occupent le deuxième rang de la Division Thaï Zone avec 26 points, derrière Lévis qui totalise 39 points. Seul Lévis (2) a moins de revers en temps régulier que Trois-Rivières (3) et Gatineau (3).

Trois-Rivières sera de retour en action ce week-end alors qu’Amos sera en visite au Complexe sportif Alphonse-Desjardins pour un programme double. La rencontre de samedi s’amorcera à 16h, tandis que la rencontre de dimanche aura lieu à 13h30.