Les enseignants en grève mercredi matin

Les enseignants du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges (FSE-CSQ) tiendront un première action de grève légale ce mercredi, jusqu’à 9h30. Ils seront ensuite

Cette grève vise tous les secteurs d’enseignement : le préscolaire, le primaire, le secondaire, la formation professionnelle et la formation générale des adultes du Centre de services scolaire Chemin-du-Roy.

Pour la sécurité des enfants, le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges demande aux parents de venir les reconduire à l’heure indiquée dans la communication transmise par chaque école, puisque le personnel enseignant ne pourra pas assurer leur sécurité de ceux-ci avant 9 h30. Les services de garde seront fermés jusqu’à 9h30 également.

Notons aussi que le transport scolaire sera interrompu le matin et que les brigadiers scolaires ne seront pas en fonction en avant-midi.

L’horaire habituel sera toutefois applicable pour l’heure du dîner et de fin des classes.

Ce principe de grève de courte durée a pour objectif de perturber l’administration scolaire, tout en minimisant les répercussions sur les services éducatifs.

«Les enseignants attendent des changements significatifs à leurs conditions de travail, qui sont par ailleurs directement liées aux conditions d’apprentissage des élèves. Or, le peu offert après des années de sous‑investissement ne permet pas d’atteindre cet objectif. On nous dit toujours que ce n’est pas le bon moment pour faire la grève. Malheureusement, la coupe est plus que pleine, la profession est en crise et il faudra des améliorations notables pour attirer et retenir les enseignants », indique Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Le syndicat déplore que les enseignants du Québec soient sans contrat de travail depuis plus d’un an. Ceux-ci réclament des améliorations significatives dans leur quotidien, notamment par une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de la tâche, de meilleurs salaires et moins de précarité.