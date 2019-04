Les engagements de Jean-François Aubin pour l’ouest

Le candidat à la mairie Jean-François Aubin indique qu’il faudra travailler avec les citoyens du secteur ouest de la ville et de Pointe-du-Lac pour mettre en place des mesures plus permanentes pour faire face aux inondations.

«La Ville et les bénévoles ont fait un travail fantastique jusqu’à maintenant. Lorsqu’il s’agit d’un phénomène qui arrive seulement aux 20 ans c’est une chose, mais lorsqu’on constate que ça risque de se reproduire fréquemment, il faut agir. Les solutions, nous les trouverons avec les citoyens concernés et elles ne seront pas les mêmes pour tous les secteurs. Suite à l’offre du gouvernement, peut-être que certains résidents souhaiteront déménager. Dans d’autres secteurs, on pourrait imaginer une digue permanente. Bref, il va falloir mettre en place des façons faire différentes», explique le candidat.

Du côté de Trois-Rivières-Ouest, M. Aubin veut s’entendre avec le ministère des Transports pour la réalisation d’un mur végétal antibruit.

Pour le secteur de Pointe-du-Lac, le candidat souhaite faire en sorte que les citoyens qui n’ont pas accès aux programmes gouvernementaux pour l’accès à Internet haute vitesse puissent y avoir droit. Il entend également intervenir pour aider les citoyens qui n’ont pas accès au système d’eau de la Ville, notamment dans le rang St-Nicolas et sur le chemin des Petites-Terres, afin de corriger la situation.

La valorisation et la protection du Lac St-Pierre figurent aussi parmi ses engagements.