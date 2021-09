Les employés de Cogeco tiennent une journée d’engagement communautaire

Pas moins de 740 employés de Cogeco tissent des liens plus serrés avec leurs communautés alors que la société tient sa première Journée d’engagement communautaire 1Cogeco. Cette initiative annuelle, qui se déroule à l’échelle de l’entreprise, implique des employés de Cogeco qui appuient 46 communautés locales dans lesquelles ils(elles) vivent et travaillent.

Cette année, c’est sous le thème « S’enraciner dans nos communautés » que des activités de plantation d’arbres ont lieu dans plusieurs régions du Québec et de l’Ontario desservies par Cogeco, ainsi que dans des États aux États-Unis où son unité d’affaires, Atlantic Broadband, est présente.

Ces activités soutiennent les actions de divers organismes locaux sans but lucratif, parmi lesquels on retrouve Fondation Trois-Rivières Durable, Nature-Action Québec, l’Association du mont Rougemont, Conservation Halton, Grimo Nut Nursery, Trees for Nipissing et Arbor Day Foundation qui œuvrent pour la protection, la restauration et la gestion des ressources naturelles.

Voici des faits saillants de l’initiative de cette année:

– 740 participants de l’ensemble de l’organisation

– 46 communautés

– Plantation de 1879 arbres ou semences (qui capteront, au cours des dix prochaines années, environ 109 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre)

– 16 organismes à but non lucratif sont appuyés

Les activités de plantation d’arbres soulignent deux piliers clés du programme de responsabilité sociale d’entreprise de Cogeco, soit de participer au développement de ses communautés et de gérer son empreinte environnementale.

« C’est une fierté de voir nos employés se mobiliser, et ce, partout en Amérique du Nord, au même moment, pour une cause commune, soit celle de faire une différence dans nos communautés. Cette première Journée d’engagement communautaire 1Cogeco démontre une fois de plus notre engagement à redonner aux communautés que nous servons et à exercer nos activités de manière responsable et durable », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco.

« Chez Cogeco, nos pratiques de responsabilité sociale d’entreprise et d’engagement social sont des éléments essentiels de notre entreprise et elles sont au centre de notre engagement à soutenir nos communautés. Être un modèle d’entreprise citoyenne est l’un de nos principes directeurs et il est au cœur des actions de nos employés. » (JC)