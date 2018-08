Les échos du conseil de ville

Crédit photo : Photo archives

Un centre de recherches en santé chez les Ursulines

Un centre de recherches dans le domaine de la santé devrait être implanté très prochainement chez les Ursulines de Trois-Rivières. La Ville contribue à un projet de rénovation de deux bâtiments du monastère dans le but de les convertir pour accueillir ce pôle de recherches en innovation. Ce sont près de 200 personnes qui travailleront à cet endroit. «La projection, c’est une masse salariale de 15 millions de dollars par année, indique le maire Yves Lévesque. La Ville va acheter le bâtiment et le louer à Innovation et Développement économique Trois-Rivières pendant 20 ans.» Ce dernier ne peut toutefois pas en dire plus pour le moment. Le musée sera maintenu.

36 logements à prix modique

L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières prévoit construire un immeuble abritant 36 logements à prix modique sur le terrain de l’ancienne église St-Philippe. Il s’agit d’un projet de 6,3 M$ pour lequel la Ville donnera un montant de 484 000 $ et un congé de taxes de 10 ans. Selon le maire, le projet a été déposé à la Société d’habitation du Québec (SHQ) et est en attente d’approbation.

Projet immobilier sur un terrain de golf : des citoyens inquiets

Une pétition comprenant 250 signatures a été déposées lors de la dernière séance du conseil par des citoyens inquiets du projet immobilier sur le terrain de golf des Vieilles Forges. Ces citoyens font valoir des raisons environnementales, de valeur des maisons et de quiétude. Le projet du promoteur prévoit la construction de plus de 400 unités de logement. Selon les citoyens ayant signé la pétition, le projet impliquerait la coupe de plus de 90 % des arbres matures présents sur le terrain de golf. La conseillère municipale du district, Mariannick Mercure, a déposé un avis de motion pour encadrer le développement de tous les terrains de golf de la ville afin d’éviter d’importantes coupes d’arbres et des changements radicaux. De son côté, le maire Yves Lévesque croit qu’il y a place à une entente entre les deux parties. «Le promoteur doit se mettre à la place des gens et on doit aussi se mettre à la place du promoteur, dit-il. C’est facile d’imposer des choses quand on ne paie pas la facture, mais si impose trop de choses, ça ne se développera pas.»