Les Diablos de Trois-Rivières amorcent la saison en force

Les Diablos de Trois-Rivières ont amorcé la saison avec une victoire de 19 à 3 sur les Lauréats de Saint-Hyacinthe. C’est non seulement la défensive qui a fait le travail, mais également le porteur de ballon William Thiffeault qui s’est amusé avec une récolte de 175 verges au sol.

Il n’y a pas de doute, les hommes de François Dussault ont été intraitables dans tous les aspects du jeu. Thiffeault a également inscrit un touché au passage. De son côté, Louis-Christophe Lamy a terminé sa soirée de travail avec 108 verges de gains par la passe (11 réussites /20 tentatives), tout en décochant une passe de touché.

«C’est toujours le fun de gagner et il n’y a pas de doute que c’est le fun de voir qu’on peut compétitionner dans la nouvelle ère. Je suis vraiment content de notre équipe sur le terrain, mais aussi de notre équipe de coachs», a laissé tomber François Dussault, entraîneur-chef des Diablos.

«C’est vraiment un effort collectif. Notre défensive a connu un bon match, et tu ne peux pas en dire autrement lorsque tu concèdes que trois points. Alex Auger aussi a été bon sur les unités spéciales et en défensive. Il a réussi une interception et même un retour de botté pour un touché, mais qui a finalement été refusé.»

Et le prochain duel? Les Diablos ont rendez-vous au Cégep de Thetford samedi prochain, dès 19h. Ces derniers ont remporté leur match d’ouverture au pointage de 28 à 21 face à Sherbrooke.