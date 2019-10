Les Diablos ajoutent la crosse

Le Cégep de Trois-Rivières est le premier dans la région Mauricie/Centre-du-Québec à ajouter la crosse à ses équipes sportives. François Lacerte agira à titre de premier entraîneur-chef de l’histoire de la concession des Diablos dès cet automne.

«Ce sont deux mes anciens joueurs avec l’École secondaire des Pionniers, où j’ai démarré le programme, Julien Lakpa et Andres Felipe Rey Gordillo, qui ont fait les démarches pour que le sport fasse son entrée au collégial. Lorsque l’offre d’emploi a été affichée pour le titre d’entraîneur-chef, j’ai postulé. On m’a ensuite annoncé que j’avais le poste alors j’étais très heureux», confie-t-il d’entrée de jeu.

«Après ma saison avec les Gothics des Pionniers, Andres et moi avons rejoint les Rockets de Trois-Rivières, un club civil de Division 2», raconte Julien Lakpa. «Pendant notre saison, on s’est dit que ça pourrait vraiment être intéressant de représenter les Diablos donc nous sommes allés voir la responsable des sports du cégep afin d’avoir une équipe collégiale et le projet a fonctionné.»

En général, la formation des Diablos sera construite avec des joueurs qui ont déjà pratiqué le sport à leur école secondaire, soit à l’Académie les Estacades, à l’École secondaire des Pionniers et au Séminaire Saint-Joseph, et même de l’École secondaire Chavigny qui s’est depuis retirée du circuit par manque de joueurs.

«C’est beaucoup plus intéressant pour les jeunes de jouer en représentant leur école», ajoute celui qui pratique encore la crosse avec la formation senior. «On n’a pas vraiment fait de coupures au camp. On a 21 gars qui se sont présentés et certains n’auront peut-être pas le temps de jouer sur une base régulière. De manière générale, il faut être 17 ou 18 joueurs lors de nos parties.»

«Dans le groupe, on a des joueurs qui jouent depuis quatre et cinq ans, et des jeunes qui se sont greffés. Beaucoup d’entre eux ont déjà joué ensemble et l’intégration des plus jeunes s’est très bien faite avec de bonnes pratiques.»

Le Cégep de Trois-Rivières se joint donc aux cinq autres collèges offrant ce sport au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), soit Jean-de-Brébeuf, Saint-Hyacinthe, John-Abbott, Dawson et Champlain Lennoxville. Qui dit nouvelle formation dit adaptation et la nouvelle équipe des Diablos ne fera pas exception à la règle.

«Le message qu’on a passé aux joueurs, c’est qu’on veut un haut niveau d’implication et de sérieux. C’est ce que les gars vont devoir amener. Au niveau secondaire, c’était pas mal plus une introduction à la crosse. Au niveau collégial, on veut que ce soit une équipe élite qui compétitionne soir après soir. Il va y avoir plus de systèmes de jeux et le côté technique va être surélevé», explique coach Lacerte.

«On va se fixer des objectifs par match dans le but de s’améliorer constamment. J’ai vu deux matchs collégiaux l’an dernier alors je sais à quoi ça peut ressembler un peu. Il y a quand même des différences entre les écoles, comme Brébeuf et John Abbott qui ont des programmes de crosse assez forts, tandis que Dawson et Lennoxville sont en reconstruction, un peu comme nous.»

La saison régulière comporte 7 parties. Il y aura ensuite des demi-finales et une grande finale prévue le 10 novembre.

«Comme c’est un nouveau programme, j’aimerais bien continuer à pouvoir encadrer les gars après les Fêtes. On a participé à des cliniques cet été avec l’Association de crosse de Trois-Rivières et on avait toujours sept ou huit gars qui venaient. Pendant l’hiver, j’aimerais bien que les gars puissent continuer de jouer en gymnase, que ce soit une à deux fois par semaine», ajoute-t-il.

La saison régulière s’est amorcée du côté de Saint-Hyacinthe le 8 septembre, tandis que le premier match à domicile a eu lieu le 13 septembre face à John Abbott.