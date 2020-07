Les Délices d’automne reportés à 2021

La Corporation des Événements de Trois-Rivières a finalement décidé de reporter la tenue des Délices d’automne à l’année prochaine.

Cette décision s’est malheureusement imposée d’elle-même étant donné les mesures sanitaires en vigueur présentement et le temps nécessaire pour la réalisation d’un événement à la hauteur des aspirations de la Corporation.

«Étant donné l’ampleur des opérations, il devenait de plus en plus complexe d’assurer la mise en place et le respect de l’ensemble des mesures sanitaires émises par le gouvernement sans affecter grandement la qualité et l’identité de l’événement», souligne Roger Picard, président du conseil d’administration de la Corporation des Évènements.

L’équipe des Délices d’automne invite les citoyens à continuer d’encourager les entreprises et producteurs locaux.

Le prochain rendez-vous des Délices d’automne est donné du 8 au 11 octobre 2021.