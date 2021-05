Les Découvertes culturelles changent de formule pour 2021

Les Découvertes culturelles se tiendront les 14, 15 et 16 mai. Toutefois, c’est une version 2.0 de l’événement qui sera offerte dans un nouveau format mettant de l’avant des conférences faites par des professionnels du milieu des arts visuels et de la scène.

Habituellement présenté sous forme de spectacles et d’expositions, l’événement se tournera plutôt vers une formule de vidéoconférence avec la plateforme Zoom. Les participants auront la chance de poser leurs questions aux invités.

On y verra des conférences de l’artiste-peintre Patricia Kramer (14 mai, 14h), du clown humanitaire Guillaume Vermette (14 mai, 19h), l’illustratrice de bandes dessinées Catherine Bard (15 mai, 18h), l’humoriste et conférencière Geneviève Gagnon (15 mai, 20h), ainsi que de Rosalie Ayotte, auteure-compositrice-interprète et demi-finaliste de Star Académie (16 mai, 14h).

Pour participer aux conférences virtuelles, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire directement en ligne au https://www.v3r.net/culture/artistes-citoyens/inscription-aux-decouvertes-culturelles. Les places disponibles sont limitées.

Bien que les Découvertes culturelles soient actuellement adaptées au contexte de la COVID-19, la Ville souhaite ramener la version initiale de l’événement dès que les mesures le permettront dans les prochaines éditions. Ainsi, les artistes de Trois-Rivières pourront à nouveau laisser libre cours à leur talent tout en vivant une expérience artistique professionnelle.