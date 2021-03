Les cyclistes invités à la prudence

Avec l’arrivée du printemps et l’annonce récente de la reprise graduelle du sport organisé au Québec, la Fédération québécoise des sports cyclistes a pris le temps d’inviter tous les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance afin de réapprendre à partager la route en ce début de saison cycliste. La sortie de la Fédération vient en réaction au décès de ce cycliste happé mortellement jeudi soir dans la Ville de Québec,

La FQSC tenait à réitérer l’importance d’une saine cohabitation entre les usagers de la route pour éviter qu’un tel drame se reproduise. Avec le dégel printanier, la qualité des infrastructures routières n’est pas optimale pour les adeptes de vélo. Il est important de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter les accidents.

«Selon nos observations et le bilan de l’été dernier, il y a un véritable enthousiasme chez les Québécois d’adopter la pratique du vélo. Plusieurs individus ont fait l’acquisition de vélos au cours des derniers mois et bon nombre d’entre eux choisiront de passer leurs vacances au Québec, ou ont opté pour la pratique du vélo où la distanciation physique est plus facile à observer», a indiqué le directeur général de la FQSC, Louis Barbeau.

«Bien qu’on se réjouisse de cet engouement, on ne peut toutefois qu’être attristé à chaque fois qu’un cycliste perd la vie où est grièvement blessé, quel que soit son lieu de pratique. C’est pour cette raison que la prudence et la vigilance sont de mise plus que jamais cette année.»

Avec la hausse marquée du nombre d’adeptes de la pratique cycliste, la sécurité devient encore plus importante pour l’ensemble des usagers du réseau routier québécois. Les cyclistes ont, eux aussi, une responsabilité de demeurer vigilants et de respecter le code de la sécurité routière, tout en pratiquant leur passion.