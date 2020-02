Les Cowboys Fringants, Marie-Mai et Gregory Charles au FestiVoix

Après avoir annoncé la venue des groupes Rise Against, Lagwagon et Face to Face au FestiVoix, l’organisation a dévoilé les sept autres artistes qui proposeront une programmation éclatée sur la scène des Voix Populaires.

@R:C’est Marie Mai qui lancera les festivités de la 27e édition du FestiVoix. Les Cowboys Fringants (3 juillet), Roxanne Bruneau (2 juillet), La Chicane (2 juillet), le rappeur FouKi (1er juillet), Gregory Charles (28 juin) avec un spectacle orienté sur les années 80 et 90 et Ariane Moffatt (5 juillet) lui succéderont sur la grande scène pour la durée de l’événement.

«On est très content et très fier de cette programmation, lance Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. C’est un peu la programmation dont on rêvait pour la scène des Voix populaires. Chaque année, on a des plans A, B, C et D. Là, en grande majorité, nos plans A ont fonctionné. Ça nous permet de présenter une belle palette diversifiée d’artistes sur la grande scène. Je pense qu’on aura des soirs forts pour les neuf jours de l’événement.»

Le groupe Simple Plan effectuera aussi un retour au FestiVoix, 15 ans après leur passage historique, le 4 juillet. D’ailleurs, une zone avant-scène de 200 billets au coût de 75$ est mise en vente pour ce spectacle.

«Le spectacle avait été mémorable en 2006. À l’époque, c’était quelque chose d’unique de réussir à attirer ce groupe. De mémoire, c’était aussi la première fois que le site du bord de l’eau était utilisé. Ça avait montré que Trois-Rivières pouvait attirer des groupes de grande importance. Simple Plan est encore très populaire et a un parcours enviable», souligne Thomas Grégoire.

Notons que c’est la chanson Zay Go de FouKi qui a été choisie comme chanson thème du FestiVoix.

«Le hip-hop est un créneau important pour nous. On veut insister là-dessus. FouKi a connu une grosse année et on est content de le présenter sur la grande scène», précise le directeur général de l’événement.

Quelques nouveautés pourraient faire leur apparition. «On est toujours en mouvement, que ce soit au niveau du réaménagement ou des scènes ou encore de la programmation de certaines scènes. Par exemple, on pourrait voir des artistes inattendus sur certaines scènes. On travaille aussi à bonifier le site et l’expérience des festivaliers», poursuit-il.

Les passeports sont disponibles dès maintenant pour achat en ligne au www.festivoix.com au coût de 49$, ainsi que les billets journaliers. Les passeports sont aussi en vente dans les quatre épiciers Metro Plus de Trois-Rivières (Metro Plus Fournier, Metro Plus Jean XXIII, Metro Plus des Forges et Metro Plus Masson).

D’autres dévoilements de la programmation 2020, dont les premières parties des spectacles de la grande scène et «quelques surprises», viendront dans les prochaines semaines. Le FestiVoix se déroulera du 25 juin au 5 juillet.