Les cours reprendront à l’UQTR

COVID-19. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) n’entend pas rester inactive durant la crise. En effet, dès ce vendredi, des modalités seront annoncées afin que les étudiants de l’établissement puissent poursuivre leurs études, sans trop de pénalités.

Bien que les installations physiques soient actuellement fermées, le recteur Daniel McMahon affirme que son équipe et lui tentent de rivaliser d’ingéniosité et de créativité afin d’atteindre leur but: compléter la session d’hiver. L’établissement en est d’ailleurs à déployer des supports informatiques requis à la complétion des cours qui ne peuvent être dispensés en présentiel et à réfléchir à leur déroulement dans le respect de tous.

« Nous sommes parfaitement conscients que la fin des cours en présentiel cet hiver modifiera considérablement la vie de nos étudiants et de nos étudiantes, si ce n’est pas le cas déjà. J’ai la plus grande confiance en la capacité d’adaptation de tout le monde et en la très grande collaboration que les étudiants et les étudiantes vont recevoir », mentionne M. McMahon.

Cependant, on ne peut assurer quand la session sera officiellement close, car chacun des cours sera traité séparément, cas par cas. Notamment, notons les cas des laboratoires qui ne peuvent avoir lieu sauf en présence physique, ou encore de stages prévus dans environ 80 % des activités pédagogiques. Le recteur ne peut se prononcer sur le pourcentage des cours actifs avant la fermeture de l’établissement qui pourront être complétés à distance.

« Il ne faut pas oublier qu’il y a des stages qui mènent à l’obtention de titres professionnels ou de sanctions professionnelles, donc dans ce cas-là on devra avoir des discussions avec les différents ordres professionnels afin de nous assurer des exigences qui sont maintenues et de celles qui peuvent être modifiées », précise le recteur.

« On demande aux universités de tout faire afin de terminer la session, et de maintenir les opérations effectives pour la suite des choses, car on ne sait pas combien de temps ça va durer », ajoute Daniel McMahon. Le début de la session d’été n’est pas exclu pour le moment.

« Les règles usuelles ne tiennent plus, nous sommes en situation de pandémie. Il faut essayer d’être le plus flexible possible, mais tout en garantissant que la valeur du sceau de l’UQTR soit présente », conclut le recteur.

À noter que la date d’abandon d’un cours sans mention d’échec est reportée au 28 avril 2020, inclusivement. Une FAQ est disponible au https://www.uqtr.ca/covid19.