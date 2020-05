Les cornes de brume retentiront ce midi

Le Port de Trois-Rivières se joint au mouvement mondial pour reconnaître la contribution des travailleurs portuaires et maritimes en ces temps difficiles de crise sanitaire. C’est à l’initiative de l’International Chamber of Shipping et dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs que le mouvement «Navires, sonnez vos cornes de brume!» s’est mis en place.

Ainsi, ce vendredi 1er mai à midi, les navires au Port de Trois-Rivières feront entendre leur corne de brume et les travailleurs du Port activeront le klaxon de leur véhicule ou équipement au même moment.

Tous ensemble, les partenaires du Port de Trois-Rivières soulignent le travail de celles et ceux qui, sur terre comme en mer, contribuent au maintien de cette activité essentielle qu’est le transport des marchandises.