« Les conservateurs savent où ils s’en vont » -Yves Lévesque

Après une semaine de campagne électorale, Yves Lévesque, candidat du Parti Conservateur du Canada dans la circonscription de Trois-Rivières, juge que son parti a présenté un plan solide aux électeurs d’ici.

Il cite le Contrat avec les Québécois et Québécoises dévoilé par le chef conservateur Erin O’Toole, « un engagement clair et net envers le Québec et ses besoins », soutient M. Lévesque, ainsi que les annonces en lien avec le Plan de rétablissement du Canada.

« Les conservateurs savent où ils s’en vont. On l’a prouvé avec nos annonces qui touchent directement les préoccupations des Québécois: le logement, le coût de la vie, l’emploi et la culture. Concrètement, les citoyens et citoyennes de Trois-Rivières veulent pouvoir conserver leur niveau de vie après la pandémie et sont inquiets par le manque de plan des libéraux », affirme le candidat.

« Je comprends mes électeurs et électrices d’être déçus et inquiets face à la possibilité d’un autre gouvernement libéral. Il n’y a pas à dire que c’est seul le Parti conservateur qui peut remplacer Justin Trudeau et qui peut agir pour Trois-Rivières », conclut-il.