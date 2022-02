Les conseillers municipaux en faveur d’une hausse de salaire

Les élus du conseil municipal de Trois-Rivières ont entamé les discussions en lien avec une hausse de salaire des conseillers. Déjà, on sent un consensus autour de la table: un rattrapage salarial s’avère nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que l’idée d’un rattrapage salarial est évoquée. Un réajustement salarial avait été mentionné lorsque le nombre de conseillers municipaux est passé de 16 à 14, mais rien n’était allé de l’avant en ce sens. Aussi, dans les dernières années, une personne en externe avait été mandatée pour analyser la rémunération des élus de Trois-Rivières comparativement aux autres villes comparables au Québec.

C’est le conseiller du district du Carmel, Pierre Montreuil, qui a ramené le sujet à la table du conseil. Au moment de sa réélection le 7 novembre, il avait d’ailleurs annoncé être en faveur du rehaussement du salaire des élus trifluviens, à l’exception du maire, notamment pour favoriser la présence de personnes de générations différentes autour de la table du conseil.

« Le rattrapage salarial dont nous parlons aujourd’hui permettra de concilier la vie personnelle avec le travail et le service public sans perte de revenus. Que cette femme ou cet homme gagne 50 000$ ou 100 000$ par année, un meilleur salaire comme élu lui permettra de travailler trois jours par semaine pour son employeur et deux jours pour ses concitoyens. Pour y arriver, il faudra rattraper la moyenne de ce qui est versé aux conseillères et conseillers des villes québécoises comparables à Trois-Rivières », plaide M. Montreuil.

Les arguments évoqués sont multiples, mais autour de la table, on espère qu’une hausse de salaire puisse encourager un plus grand nombre de candidatures aux prochaines élections. Ça doit aussi passer par une revalorisation du rôle d’élu.

« Le rôle d’élu n’est pas très bien valorisé et il faudra renverser cette tendance. Je suis disponible sept jour sur sept, de jour comme de soir. Des sujets nous occupent parfois la tête pendant la nuit et nous empêchent de dormir. On est interpellé personnellement quand un citoyen n’est pas content sur des dossiers. On a une charge administrative, on a une responsabilité. On se compare avec nos homologues des autres villes. C’est difficile de faire autrement », souligne Maryse Bellemare, conseillère du district de Chavigny.

« On en avait déjà beaucoup [de charge de travail] et on s’en ajoute tout le temps, ajoute Sabrina Roy, conseillère du district de la Madeleine. Il y a aussi tellement de plateformes pour nous jointe: par téléphone, par Messenger, par courriel… Il faut toujours être disponible et il y a de la recherche à faire. En 2017, deux postes de conseillers ont été coupés et on devait revoir le salaire. Ça n’a pas été fait. Un rattrapage sera équitable. »

Récemment, la Ville de Trois-Rivières a modifié ses chaînes de travail dans le but d’éviter des doublons dans les présentations faites aux élus, notamment, et d’alléger un peu la charge de travail des élus.

« Il y a des pistes intéressantes à évaluer, comme le mode de rémunération des tâches ou encore de maximiser l’utilisation des budgets de recherche. Par exemple, aller en sous-traitance pour la gestion de médias sociaux pourrait être une piste intéressante si ça peut permettre une meilleure gestion du temps des élus, avance le maire Jean Lamarche. Je me suis engagé à mettre en place un mode de fonctionnement qui nous amènera à diminuer nos heures comparativement à ce que j’ai vécu en 2019, 2020 et 2021. »

« Pour moi, l’augmentation salariale ou le rattrapage, ce sont des moyens. Je veux qu’on aille plus loin en travaillant quatre objectifs: valoriser le rôle de l’élu, donner des possibilités pour avoir un conseil accessible et hétérogène, permettre à ceux qui le veulent de maintenir leur profession ou leur lien d’emploi en parallèle et avoir une équité avec des villes comparables. On fait aussi face à des enjeux financiers et de temps consacré à la fonction d’élu municipal. Il faut être capable d’évaluer ce que représente la semaine typique d’un conseiller ou d’une conseillère », détaille-t-il.

M. Lamarche ajoute qu’il préférerait conserver une mixité entre des conseillers à temps plein et d’autres qui conservent leur emploi en parallèle pour contribuer à une diversité d’horizons et de générations autour de la table du conseil. « Ça permet d’avoir un regard le plus large possible avec toutes sortes d’horizons professionnels. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes, c’est plus difficile de tout laisser de côté, tout comme pour les gens qui sont à un moment de leur carrière où ils ne peuvent pas se substituer pendant quatre ou huit ans sans sacrifier leur cheminement professionnel », soutient-il.

Les élus du conseil municipal de Trois-Rivières bénéficient entre autres d’une prime de transition lorsqu’ils ne sollicitent pas de nouveau mandat ou lorsqu’ils sont battus aux élections. Cette prime n’existe pas dans toutes les villes et devra également être prise en considération.

Le maire Lamarche souhaite également ouvrir la discussion sur la question du congé parental et entamer des démarches pour améliorer la situation.

Un malaise nommé

Plusieurs conseillers municipaux ont émis leur malaise de se voter un salaire, arguant que cette décision devrait être prise à un niveau supérieur. Il faut savoir qu’il n’existe pas de charte de salaire établie en fonction de la population des villes, par exemple.

À l’heure actuelle, les conseillers municipaux de Trois-Rivières ont un salaire d’environ 37 000$, auquel s’ajoute une allocation annuelle de dépense de 17 746$, ce qui amène leur salaire global à 54 000$.

Le conseiller du district de Sainte-Marthe, Daniel Cournoyer, a émis des réserves devant une hausse de salaire en comparaison aux revenus familiaux de la région métropolitaine de Trois-Rivières, de même que l’impact que cela pourrait avoir lors de futures négociations à l’interne.

« Il y aura des conventions collectives à renégocier à la Ville. Si on augmente beaucoup notre salaire, on va nous attendre dans le détour. Je préférerais que ça prenne la forme de bonifications plutôt qu’une hausse globale, précise-t-il. Comme tout le monde, j’aimerais que cette décision vienne d’au-dessus de nous. Je suis ambivalent face à ça. »

Pour l’instant, le dossier en est encore au stade de discussion, de sorte qu’aucun vote officiel n’a été fait sur la question. D’autres discussions sur le sujet suivront dans les prochains mois. Le maire Lamarche aimerait que la question puisse être réglée en prévision de la préparation du prochain budget afin que les modifications puissent figurer au budget 2023 de la Ville de Trois-Rivières.

Ce qu’ils/elles ont dit

« Je suis pour un rattrapage salarial. Vous nous amenez des dossiers dans lesquels vous nous dites qu’il faut augmenter le salaire des ingénieurs, par exemple, parce qu’on les perd. On fait du rattrapage salarial dans presque tous les milieux. Pourquoi c’est inacceptable pour les conseillers? En vrai, c’est une charge de travail entre 30 et 35 heures par semaine. (…) J’ai sacrifié des choses avec mon entreprise. Mais je le fais parce que j’ai à coeur les intérêts de ma ville. On ne mérite pas moins qu’ailleurs concernant le salaire. » -Luc Tremblay, district de Châteaudun

« Il faudrait demander au provincial de prendre en charge cette question. Il n’y a rien de moins éthique que de se voter un salaire. Si on n’a pas le choix -et je pense que c’est le cas-, il faut dépersonnaliser ça pour rendre ça éthique. Être conseiller municipal, c’est une fonction: tu te déplaces, tu te mets disponible pour mener des combats. Est-ce que ça vaut la peine qu’on soit moins payé qu’ailleurs? Vous connaissez la réponse. » –Dany Carpentier, district de La-Vérendrye

« Je sacrifie ma profession. Je considère que je fais beaucoup de bénévolat pour ma ville comme conseiller municipal. Si ça fait partie de la tâche, d’accord, mais qu’on la décrive comme ça. Les gens n’ont pas idée dans quoi ils s’embarquent. C’est une job gigantesque pour beaucoup de personnes. » –Richard Dobert, district Marie-de-l’Incarnation

« Je ne peux pas être contre le principe de rattrapage salarial, surtout pour le principe d’équité. J’ai un travail à temps plein et être conseiller est un choix d’investissement social dans mon quartier que j’ai fait. La formule à temps partiel me convient. (…) On a une belle diversité de gens autour de la table. Ça permet aussi ça parce qu’il y a une différence entre des gens issus de la communauté avec des expériences diverses et des politiciens de carrière. Pour moi, c’est important. » –Jonathan Bradley, district de Richelieu

« Ça fait trois mandats qu’on en parle. On a une étude qui vient corroborer les salaires que se donnent les villes comparables. C’est une marque de respect. Parfois, j’entends dire qu’on veut s’inventer des jobs, comme si on ne servait à rien dans la démocratie municipale. Un élu municipal est aussi important qu’un directeur dans la démocratie municipale. On sert à quelque chose et je pense que les gens vont comprendre. On paie cher de taxes municipales, c’est vrai, mais ce n’est pas le rattrapage salarial pour 14 personnes qui va changer véritablement quoi que ce soit dans nos finances. » –François Bélisle, district de Pointe-du-Lac

« Je suis en délestage de tout en ce moment. Je dois refuser des contrats et ça reste un choix difficile. Ce sont des décisions financières. Je le fais un peu par sacrifice. La question d’équité, c’est de reconnaître que notre charge de travail tend plus vers le temps plein que le temps partiel quand on veut préparer nos dossiers. À un moment, le bénévolat et le sacrifice ont des limites quand on se compare aux autres. » –Pascale Albernhe-Lahaie, district des Rivières