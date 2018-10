Les conducteurs délinquants ciblés par les policiers

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

OPÉRATION POLICIÈRE. La Sûreté du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers, le Service de police de la Ville de Trois-Rivières, Revenu Québec et le ministère des Transports, tenait une opération policière majeure aujourd’hui, en Mauricie.

Cette vaste opération de contrôle routier appelée V.I.P. (Visibilité, Inspection et Partenariat) ciblait les conducteurs et les véhicules en infraction (ou d’intérêt) et permettait aux agents d’appliquer le Code de la sécurité routière et le Code criminel s’il y avait lieu de le faire. Pour leur part, les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec avaient le mandat de vérifier la conformité des véhicules lourds et de leurs conducteurs.

Deux barrages routiers ont été érigés, avec des points de contrôle et de vérification, soit à Maskinongé au kilomètre 164 de l’autoroute 40 ouest et à Trois-Rivières, au poste de contrôle des poids lourds, sur l’autoroute 40 en direction est.

«C’est une opération policière d’envergure qui est réalisée chaque année sur notre territoire. On contrôle la vitesse. On vérifie le cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. On profite de l’occasion pour vérifier si les véhicules sont conformes et si les plaques et les permis sont valides», souligne la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec.

«C’est une opération qui se déroule sur une journée et qui fonctionne bien. Notre objectif est toujours d’améliorer le bilan routier et sauver des vies».

En tout, ce sont près d’une quarantaine de policiers de la SQ et d’agents de Contrôle Routier Québec qui ont participé à cette opération organisée pour la deuxième fois cette année.