Les commerces du centre-ville s’unissent pour sauver Noël

Des restaurateurs et commerçants du centre-ville de Trois-Rivières unissent leurs forces pour sauver Noël.

Les trois premières fins de semaine de décembre feront place à la magie du temps des fêtes. Trois parcours sont proposés aux Trifluviens.

Le premier consiste en un Parcours ludique réservé à environ 215 familles, les samedis et dimanche entre 10h et 16 h. Jeunes et plus jeunes encore pourront partir à la recherche de la boîte aux lettres du père Noël qu’un taquin gnome du Pôle Sud a bien cachée dans le centre-ville. La mission : sauver Noël à tout prix en suivant un parcours d’une heure truffé d’énigmes destinées à déjouer les intentions de ce gnome de Noël, raconte Gena Déziel, directrice de Trois-Rivières Centre.

Tout le monde sera à pied d’oeuvre pour dévoiler la cachette de la boîte aux lettres du père Noël et y déposer sa liste de cadeaux.

Tous les parcours de l’événement se tiennent à l’extérieur, y compris les parcours divertissants et gastronomiques. Ces derniers permettent à la population de se sustenter les vendredis et samedi soir, entre 17h30 et 20h30.

Plusieurs restaurateurs du centre-ville y participent. Les restaurants Angéline, Le Brasier 1908, Café Frida, Le temps d’une pinte, Madame Woo, et le Manoir du Spaghetti dans la catégorie proposent une carte gourmande et divertissante. Yves Beaudoin, propriétaire du Brasier 1908, se dit « très fier de s’associer au projet ».

Une carte gastronomique est par ailleurs offerte par Le Buck pub gastronomique, Les Contrebandiers, Le Lupin, Le Pot papilles et cocktail, Poivre Noir, et le Rouge vin.

Culture Trois-Rivières y met aussi son grain de sel avec des surprises culturelles.

Chaque soir 32 bulles familiales pourront s’inscrire à l’un de ces parcours, pour un total de 192 familles. «Ça permet de voir, de faire plaisir à des gens. Faire à manger c’est notre métier. Ça va faire du bien, plus moralement», souligne Martin Bilodeau, propriétaire du Bock et vice-président au c.a. de Trois-Rivières Centre. « On va être en mesure de proposer un parcours intéressant pour les clients. Toutes les raisons sont bonnes pour être en bulle familiale ailleurs que chez nous! »

Joanie Turcotte, présidente de Trois-Rivières Centre, espère que cette offre aidera à faire rayonner nos commerces et nos restaurateurs et à créer une ambiance unique qui s’adresse à l’ensemble de la population. «Le but est de mettre un baume dans le coeur des gens en cette année difficile», ajoute-t-elle.

« On s’attend à ce que ça réponde bien et à recevoir plus de 1200 personnes au centre-ville. J’ai l’impression que ce projet va bien fonctionner et qu’on va pouvoir le reproduire», poursuit Mme Turcotte qui a bien l’intention de compléter le Parcours ludique avec son fils, afin qu’il puisse à son tour déposer sa liste de cadeaux dans la boîte aux lettres du père Noël.

Les départs pour tous les Parcours ludiques, gourmands et gastronomiques se font toutes les dix minutes. Les Trifluviens devront courir réserver leurs places. Ça se fait en ligne, dès 9 h, le mercredi 25 novembre : trcentre.ca/noel

Les organisateurs nous assurent que l’événement respecte toutes les règles de distanciation et les consignes dictées par la direction de la Santé publique qui a donné son feu vert au projet.