Les collations à colorier de Marie-Claude

La Pause Magique, c’est un secret bien gardé à Trois-Rivières. Et pourtant, l’entreprise connaît une croissance fulgurante depuis sa fondation en 2017, doublant tous les ans ses ventes.

Idée conçue et développée par la Trifluvienne Marie-Claude Bérubé, La Pause Magique offre des collations santé prêtes à cuisiner. Les préparations sont joliment emballées dans de petits sacs à colorier avant d’être expédiées aux quatre coins du Québec. La boutique en ligne rejoint même des clients en Alberta, en Ontario et dans les provinces maritimes.

En octobre, l’entreprise célébrera son quatrième anniversaire de fondation. « L’idée m’est venue pendant un souper entre filles, raconte Marie-Claude. L’une de mes amies a quatre enfants qui font du sport et elle m’a dit qu’ils mangeaient beaucoup de muffins du commerce, trop sucrés et trop gras. Je ne dénigre pas le produit, mais je n’en revenais pas qu’il n’y ait pratiquement aucune valeur nutritive et locale dans tout ça. J’ai eu envie de trouver une alternative santé, savoureuse, rapide et locale. C’est là que La Pause Magique est née. »

Elle s’est donc lancée dans cette aventure avec un objectif : celui d’en arriver à un produit le plus biologique possible, santé et qui soit bon au goût. « Je suis une foodie, alors je tenais absolument à ce que les enfants aient le goût d’en manger, dit-elle. Je suis partie avec l’idée de faire un muffin double chocolat bon pour la santé. Comme pour tous mes produits, j’ai inventé la recette en partant de zéro. J’ai fait ça avec ma mère au début. On a fait des milliers de muffins avant que je trouve la recette exacte, ce que je voulais précisément. »

Il lui a fallu un an pour bâtir le projet, inventer les recettes et créer sa boutique en ligne. Elle a commencé en offrant 12 produits : quatre muffins, quatre galettes et quatre gruaux froids. Elle n’a jamais cessé de créer des recettes, si bien qu’on retrouve en ligne plus de quarante mélanges prêts à cuisiner, dont des gâteaux, des gaufres, des boules d’énergie, des pâtes et même des soupes.

« On va toujours chercher le maximum d’ingrédients locaux et biologiques, précise Marie-Claude. La base de mes produits, les grains et les farines, c’est biologique. Ce qu’il y a en plus grande quantité dans les produits, c’est bio parce que ça augmente la valeur des nutriments, donc ça augmente notre satiété, les vitamines et un paquet de choses. Quand je peux, je prends toujours des produits du Québec comme les canneberges. »

S’offrir du temps

De plus, toutes les recettes sont adaptables. Il est toujours possible de remplacer le lait de vache par du lait végétal, les oeufs par de la compote de pommes, etc.

« On a aussi sorti un livre de recettes complémentaires, mentionne l’entrepreneure. Par exemple, tu peux faire une croustade avec un sachet de galettes. J’ai voulu que ce soit simple, rapide et inspirant. Sur les sacs d’emballage, il y a des dessins que les enfants peuvent s’amuser à colorier. Je mets des crayons avec les premières commandes pour leur rappeler de colorier les sacs. »

« Ce que je propose, c’est aussi du temps en famille, ajoute cette dernière. Avec La Pause Magique, tu t’achètes du temps en famille. Tu gagnes du temps, tu manges bien et les enfants s’amusent à colorier. J’adore cuisiner, mais je n’ai pas beaucoup de temps, comme toutes les mamans. Par contre, ce que j’ai, c’est une solution. »

Au fil des ans, le bouche à oreille a fait son effet. Aujourd’hui, elle réalise en moyenne des ventes de 15 000 $ par mois. Ce sont principalement des ventes en ligne, mais on retrouve également ses produits en magasin un peu partout au Québec, de Rouyn-Noranda à Mont-Tremblay en passant par la Gaspésie. À Trois-Rivières, ses mélanges sont uniquement chez Aroma Sì.

La famille au premier plan

C’est au sous-sol d’une maison résidentielle dans le secteur Cap-de-la-Madeleine que la magie opère. L’endroit a été aménagé selon les besoins. Et ce n’est pas un hasard si Marie-Claude et son équipe travaillent encore à cet endroit malgré la croissance de l’entreprise. C’est le choix qu’a fait l’entrepreneure.

« Mes enfants vont à l’école en face de la maison, ils viennent dîner avec moi le midi. Ma priorité, c’est ma famille. Je ne veux pas être dans un bureau loin de la maison et ne jamais les voir. C’est pour moi une façon de concilier travail et famille », explique-t-elle.

D’ailleurs, les valeurs familiales de l’entreprise vont au-delà du lieu de travail. On les retrouve à tous les niveaux. « C’est une culture d’entreprise basée sur la famille. Si mes enfants sont malades, je ne rentre pas travailler. C’est un principe de base et c’est comme ça pour mes employés, soutient Marie-Claude. J’emploie des gens sur les bases de la conciliation travail-famille. C’est un emploi de quatre jours par semaine avec un horaire malléable parce que c’est important de prendre du temps avec nos familles et d’être là quand nos enfants ont le plus besoin de nous. »

Parmi ses employés, plusieurs sont des amis ou des membres de sa famille. Certains diront qu’en affaires, il est préférable d’éviter cela, mais Marie-Claude, elle, pense le contraire.

« La famille, ça fait partie de ma vie à tous les niveaux. C’est au coeur de mon entreprise. C’est la cousine à mon conjoint qui a fait les dessins des emballages et ma cousine qui a fait le logo de l’entreprise. Tout le monde a mis la main à la pâte, ma mère et mes enfants aussi. J’ai dans mon équipe une amie d’enfance et de l’embaucher a été la meilleure décision que j’ai prise », confie-t-elle.

Le vent dans les voiles et des idées plein la tête, Marie-Claude regarde avec fierté le travail accompli ces dernières années. « Je me suis créé une vie de rêve selon mes valeurs. C’est ce que je trouve le beau dans toute cette aventure », conclut-elle.