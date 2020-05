Les citoyens invités à réduire leur consommation d’eau

La Ville de Trois-Rivières demande aux citoyens de consommer l’eau de façon responsable, notamment lors de l’arrosage de la pelouse, et de réduire sa consommation d’eau.

La Ville constate une forte augmentation de l’utilisation de l’eau potable sur le territoire et la situation est particulièrement problématique dans le secteur de Pointe-du-Lac.

La patrouille verte est également mobilisée dans le secteur de Pointe-du-Lac depuis le début de la semaine afin de sensibiliser la population et de faire respecter la réglementation en vigueur. Rappelons que les contrevenants sont passibles d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ en cas de récidive.

Conseils pour réduire sa consommation d’eau