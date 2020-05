Les citoyens invités à participer à la relance de l’économie

La Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique (IDÉ) ont mis en place une plateforme web pour encourager les individus et entreprises à proposer des idées et projets pour favoriser la relance économique en cette situation de crise.

Cette initiative provient du comité de relance économique qui a été mis sur pied pour faire face aux répercussions sur l’économie trifluvienne.

«L’idée est de se doter d’un canal de communication pour que les gens déposent leurs idées en lien avec l’innovation, le tourisme, la culture et le divertissement, à la manière d’une boîte à suggestions. On souhaite que ça crée un effet d’entraînement, tout en respectant les enjeux de santé publique et en étant ancré dans le développement durable», explique le maire Jean Lamarche.

«On n’a pas la prétention d’avoir la science infuse. C’est pourquoi on fait appel aux citoyens. Les idées proposées seront toutes analysées et on trouvera le moyen d’en financer quelques-unes», renchérit Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

En offrant un guichet pour permettre aux gens de contribuer, le comité s’attend à accélérer la mise en action des citoyens et des entreprises, incluant celles de l’économie sociale. Les idées reçues seront étudiées et l’équipe d’IDE Trois-Rivières pourra faciliter le maillage entre les différents promoteurs et leur proposer un accompagnement.

Les projets seront regroupés dans deux catégories distinctes, soit ceux liés à la relance de l’économie et ceux de nature touristique ou culturelle.

Les idées peuvent être partagées sur le site Internet d’IDÉ au www.idetr.com/fr/relance-de-l-econimie-de-trois-rivieres-coronavirus.