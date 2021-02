Les citoyens du centre-ville invités à s’exprimer sur le futur centre d’innovation agroalimentaire

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières tiendra deux consultations publiques pour les citoyens et travailleurs du centre-ville afin d’échanger des idées sur la vocation publique du centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage.

Le projet vise à positionner Trois-Rivières comme un important pôle de transformation et de mise en marché des produits agricoles et forestiers de la Mauricie. Alors qu’une portion du bâtiment accueillera des entreprises qui feront la transformation de leurs produits sur place, l’autre portion est prévue pour être accessible au public.

Les citoyens et les gens d’affaires sont donc invités à proposer diverses interventions quant à l’offre alimentaire et l’aménagement de cet espace. Des discussions sont également en cours avec les restaurateurs et commerçants du centre-ville pour collaborer avec eux dans ce projet.

La consultation citoyenne aura lieu le 17 février de 19h à 21h, tandis que celle dédiée aux travailleurs du centre-ville est prévue le 22 février de 11h30 à 13h30.

La participation aux activités est gratuite. Les gens intéressés à participer à l’une des séances doivent s’inscrire via le www.opentr.ca/evenements.