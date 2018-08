Les choix de premier tour se distinguent à leur premier match à Shawinigan

LHJMQ. L’ancien Estacades et premier choix des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque, est venu jouer les héros en inscrivant le but vainqueur en période de prolongation. Shawinigan remporte donc son premier match pré-saison au pointage de 5 à 4 face aux Tigres de Victoriaville.

Les Cats menaient 2 à 0 après 20 minutes de jeu gracieuseté de William Champagne et Ludovick Nault-Daigle.

Les Tigres ont répliqué en début de deuxième engagement, mais Mathieu Boulianne allait redonner une priorité de deux buts aux Shawiniganais dès la 7e minute de jeu.

Victoriaville a créé l’égalité 3 à 3 avec un but en fin de période et un but en début de troisième tiers.

Choix de premier tour, Charles Beaudoin a ensuite redonné l’avance aux locaux à la 7e minute de jeu. Le deuxième but de la rencontre de Marc-Antoine Brouillette, avec 1:16 à jouer, allait forcer la période de surtemps.

C’est ensuite Mavrik Bourque, également choix de premier tour l’été dernier, qui est venu jouer les héros pour donner la victoire aux Cats. Avec une passe sur le jeu, Beaudoin récoltait son troisième point de la soirée.

Les Cats et les Tigres ont de nouveau rendez-vous, et ce, dès demain. La rencontre sera présentée à Victoriaville dès 19h.