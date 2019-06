Les Chevaliers de Colomb remettent 2000$ à la Fondation du Centre Le Havre

Les Chevaliers de Colomb ont fait un don de 2000$ à la Fondation du Centre Le Havre afin d’aider l’organisme à soutenir le Centre Le Havre dans sa mission de prévenir le développement de l’itinérance, d’atténuer ses conséquences et de favoriser la réinsertion sociale des personnes les plus vulnérables et démunies.

«Je suis originaire d’ici, alors ça me tient à cœur d’aider les gens d’ici et de contribuer à leur donner une deuxième chance. En plus, ça tombe dans leur année de 30e anniversaire», souligne Daniel Duchesne, député d’État des Chevaliers de Colomb.

«J’aime voir les gens prendre conscience que l’itinérance est une problématique collective. On reçoit ce don avec surprise ce matin, mais c’est toujours agréable de voir des organisations souhaitant soutenir nos activités», ajoute pour sa part Dany Lacroix, directeur du Centre Le Havre.

Chaque année, le Centre Le Havre reçoit plus de 1000 demandes d’aide. L’organisme parvient à aider entre 600 et 700 personnes vulnérables et démunies annuellement.